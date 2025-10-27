HOYSuscripcion LR Focus

Dictan 14 meses de prisión preventiva contra marino por presunto delito de feminicidio en el Callao

El Poder Judicial dictó a prisión preventiva contra Aaron Humberto Zavaleta Vernazza, quien habría atentado contra la vida de su pareja.

Aaron Zavaleta Vernazza recibió 14 meses de prisión preventiva por el presunto delito de feminicidio.
Aaron Zavaleta Vernazza recibió 14 meses de prisión preventiva por el presunto delito de feminicidio.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia del Callao dictó 14 meses de prisión preventiva contra Aaron Humberto Zavaleta Vernazza (32) por el presunto delito de feminicidio en agravio de Krystal Kamila Eneque Mendoza.

Durante la audiencia judicial, se conoció que el imputado llegó a su domicilio luego de perpetrar el crimen para atentar contra su integridad; sin embargo, el hecho fue alertado por su tío, quien manifestó a la Policía Nacional, que su sobrino era miembro de la Marina de Guerra. Tras su detención, el sujeto confesó a la Policía que había acabado con la vida de su expareja en un hotel ubicado en La Perla.

Al llegar a las instalaciones, las autoridades confirmaron el deceso de la joven e iniciaron las pesquisas de investigación correspondiente en conjunto con la Depincri del Callao y trabajadores del Ministerio Público.

Caso de feminicidio en el Callao

Un lamentable caso de feminicidio ocurrió el último 24 de octubre en el Callao, cuando un hombre identificado como Aaron Zavaleta Vernazza (32) habría asesinado a su expareja al interior de un hotel ubicado en el jr. Pacífico, en La Perla. El resultado de necropsia reveló que la joven habría fallecido por estrangulamiento y no a causa de un arma de fuego.

Escuadro S.U.A.T de la Policía Nacional (PNP) llegaron e ingresaron a la propiedad de Zavaleta Vernnaza para intervenirlo y trasladarlo al Hospital Alcides Carrión, luego de ingerir suntancias tóxicas. El general PNP Isaac Candia Haro, de la jurisdicción del Primer Puerto, señaló que el presunto feminicida pertenecería a la Marina de Guerra con el cargo de suboficial. Además, indicó que se encuentra en calidad de detenido en el establecimiento de salud.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
