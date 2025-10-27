Dictan 14 meses de prisión preventiva contra marino por presunto delito de feminicidio en el Callao

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia del Callao dictó 14 meses de prisión preventiva contra Aaron Humberto Zavaleta Vernazza (32) por el presunto delito de feminicidio en agravio de Krystal Kamila Eneque Mendoza.

Durante la audiencia judicial, se conoció que el imputado llegó a su domicilio luego de perpetrar el crimen para atentar contra su integridad; sin embargo, el hecho fue alertado por su tío, quien manifestó a la Policía Nacional, que su sobrino era miembro de la Marina de Guerra. Tras su detención, el sujeto confesó a la Policía que había acabado con la vida de su expareja en un hotel ubicado en La Perla.

Al llegar a las instalaciones, las autoridades confirmaron el deceso de la joven e iniciaron las pesquisas de investigación correspondiente en conjunto con la Depincri del Callao y trabajadores del Ministerio Público.

Caso de feminicidio en el Callao

Un lamentable caso de feminicidio ocurrió el último 24 de octubre en el Callao, cuando un hombre identificado como Aaron Zavaleta Vernazza (32) habría asesinado a su expareja al interior de un hotel ubicado en el jr. Pacífico, en La Perla. El resultado de necropsia reveló que la joven habría fallecido por estrangulamiento y no a causa de un arma de fuego.

Escuadro S.U.A.T de la Policía Nacional (PNP) llegaron e ingresaron a la propiedad de Zavaleta Vernnaza para intervenirlo y trasladarlo al Hospital Alcides Carrión, luego de ingerir suntancias tóxicas. El general PNP Isaac Candia Haro, de la jurisdicción del Primer Puerto, señaló que el presunto feminicida pertenecería a la Marina de Guerra con el cargo de suboficial. Además, indicó que se encuentra en calidad de detenido en el establecimiento de salud.

