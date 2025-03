Más de 100 colegios en San Juan de Lurigancho con riesgo de colapso: "Deben declararse en emergencia"

San Juan de Lurigancho, uno de los distritos más poblados y pobres del país, cuenta con 121 instituciones educativas en alto y muy alto riesgo de colapso, lo que pone en peligro no solo la integridad de los estudiantes, sino la continuidad de las clases escolares.

Pero no solo en este distrito hay problemas de infraestructura. De hecho, ello ocurre en toda la capital, según la información proporcionada a La República por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (Drelm) a través de la Ley de Transparencia.

Esto significa que de las 413 instituciones educativas con graves problemas en su infraestructura, casi un tercio se encuentran en San Juan de Lurigancho. Y su vecino, El Agustino, no la pasa mejor, pues tiene 27 escuelas públicas en la misma situación. Ambos distritos pertenecen a la jurisdicción de la UGEL 05.

Ante el grave estado de la infraestructura educativa en el distrito, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, señaló a este diario la necesidad de declarar en emergencia a este sector para acelerar los procesos de construcción y reconstrucción de las instituciones.

Colegios en San Juan de Lurigancho en peligro de colapso

Cerca al cementerio Santa María, se encuentra el colegio de inicial y primaria 27 marzo, un centro educativo rodeado de varios cerros pedrosos que solo cuenta con cercos de calamina y pequeños montículos de piedra para protegerse ante un posible deslizamiento. El director de la institución comenta que el Minedu solo envía S/2.500 al año para las refacciones o ampliaciones de la institución, presupuesto que no alcanza para resolver el estado de precariedad en que se encuentra el inmueble que solo cuenta con un baño.

"Queremos hacer una obra de mayor índole, pero no alcanza. Solo podemos para hacer un piso, una asfaltada porque todo es tierra. El albañil nos cobra más que el material (...). Nosotros trabajamos en conjunto con los padres de familia para hacer algo", responde el director, quien señala que el colegio se mantiene gracias a la colaboración de los apoderados de los menores, pero no es suficiente.

Colegio 27 marzo corre peligro al no tener cerco para retener rocas. Foto: Dayana Huerta/La República

En San Juan de Lurigancho, el 10 de marzo de 2023, el alcalde del distrito, Jesús Maldonado, solicitó al Minedu que prestara atención a las 129 instituciones declaradas en mal estado en ese año; dos años después, la cifra solo disminuyó en 8.

Según la información proporcionada por la Red de Estudios para el Desarrollo, más de la mitad de los colegios públicos en el Perú necesitan ser demolidos y reconstruidos. En ese mismo tenor, menos del 40% de las infraestructuras educativas no cuentan con agua, luz y desagüe. Con ello, más del 20% de los escolares se ven afectados.

Madres de familia piden reconstrucción y mayor seguridad en colegios

En el colegio José Carlos Mariátegui, las aulas están a punto de caerse, al igual que la fachada principal. Debido a estos problemas, los escolares de primaria y secundaria, que asisten hasta las 7 p. m., estudian en módulos temporales hasta que se reparen las instalaciones. Además, los familiares denuncian que las carpetas y mesas están obsoletas y exigen un cambio urgente a la institución. Sin embargo, no observan mejorías

Pero las preocupaciones también son otras. La criminalidad ha llegado a inquietar a los padres que tienen miedo de enviar a sus escolares al colegio debido al aumento de las extorsiones a estas instituciones. Ellos señalan que no hay presencia de efectivos policiales ni del serenazgo del distrito en la zona.

Fachada del colegio José Carlos Mariátegui, en San Juan de Lurigancho. Foto: Dayana Huerta/La República.

En el mismo sector se encuentra el colegio Antonia Moreno de Cáceres, donde los escolares desarrollan sus estudios en un inmueble prefabricado porque la institución se encuentra inhabitable. Sin embargo, en la actualidad se está reconstruyendo, pero gracias a los esfuerzos de los padres de familia, quienes también se hacen cargo de la limpieza y pintura de las instalaciones.

Al igual que el colegio 27 de marzo, los escolares de primaria y secundaria comparten un solo baño para niños y niñas, generando incomodidad en los padres por posibles riesgos sanitarios.

Fachada del colegio Antonia Moreno de Cáceres. Foto: Dayana Huerta/La República

Al finalizar este informe, nos comunicamos con la Pronied para solicitar descargos. Sin embargo, no hemos obtenido respuesta.

Alcalde de San Juan de Lurigancho: "Los colegios serían inhabitables en poco tiempo"

Tras las observaciones realizadas por el equipo de La República, consultamos al alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, sobre la actual situación de los colegios en el distrito. Él alertó que los colegios, en un futuro próximo, serían inhabitables, además también sugirió que el Gobierno y en Congreso incentiven a proyectos ley que puedan evitar la gravación de esta problemática.

"Nosotros hemos hecho una evaluación de las infraestructuras de muchos colegios y hemos encontrado serias observaciones que incluso nos podrían decir que, en poco, tiempo, estos colegios serían inhabitables. Colegios que no tienen muros de contención, cercos perimétricos, fortalecimientos de sus columnas, entre otros detalles. Es penoso describir esto porque las escuelas nacionales son las escuelas de la gente más humilde, de quienes no tienen la capacidad económica para acceder a un centro particular", declaró a La República el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado.

Jesús Maldonado señala que los ministros del gobierno de Dina Boluarte están distraídos en protegerla. Foto: Miguel Vásquez/La República.

El alcalde indicó que el gobierno debería de declarar en estado de emergencia el sistema de infraestructuras educativas para facilitar la construcción y reparación de los inmuebles, esto por los lentos procesos para levantar los complejos, como los Colegios Bicentenarios, que demoraron mucho en construirse y que recién estarán listo el siguiente año, según el burgomaestre Maldonado.

"Se debería, al igual que muchos momentos que han pasado el Estado, declarar en emergencia (el sector educación). ¿Por qué?, yo quiero describir esto bien porque a veces dicen tanta declaratoria de emergencia. Lo que pasa es que la medida sirve, si realmente tienes todos los componentes. Si tú declaras en emergencia la educación en término de infraestructura, lo que puedes hacer es tomar un presupuesto e invertir, evitando la licitación, una licitación que muchas veces dura 6 meses, y si el postor no está conforme con el ganador, se van a un tribunal en el órgano de contrataciones, y son otros 3 meses con suerte y otros 4 más, es decir, se acabó el año y no hicieron nada. Entonces, una declaratoria de emergencia debería, inmediatamente, con ese presupuesto, construir", recomienda el alcalde de San Juan de Lurigancho.

"Ministros están distraídos en defender a Dina Boluarte"

También el alcalde criticó que el ministro Morgan Quero se preocupa más en la imagen de Dina Boluarte que en su propio trabajo, que es garantizar la educación en el Perú.

"Creo que yo empezaría porque se pueda descentralizar el presupuesto, ser más rápido en la inversión de la educación que tiene que ver no solamente con la educación primaria y secundaria, sino que todos los componentes que hace que un estudiante pueda ir, hablamos de infraestructura, bibliotecas, tecnologías, etc. Tiene que ser más rápido, mucho más rápido. El problema que tenemos con este gobierno es que los ministros están muy distraídos en proteger a la presidenta, entonces tienes un ministro que le hacen 10 preguntas, de las cuales 2 son referidas a la educación, cuando debería estar concentrado en la educación. Eso es un problema de tener este tipo de gobierno que no tiene orientación, sin brújula, perdido en su propio laberinto, donde los ministros son una especie de pararrayos y no lo que tendrían que ser, que son gestores", criticó Jesús Maldonado.

Recordemos que desde el 2023 hasta el actual 2025, Dina Boluarte cambio 4 veces a los titulares del Minedu, presentándose primero Óscar Becerra desde diciembre de 2022 hasta abril de 2023; luego lo reemplazo Magnet Ramírez, desde abril hasta setiembre de 2023; la sucedió Miriam Ponce, desde setiembre 2023 hasta abril de 2024; y terminó con la última designación a Morgan Quero, quien, hasta el momento, ha permanecido más tiempo en el cargo.