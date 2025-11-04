Números ganadores de la Kábala hoy martes 4 de noviembre y cuánto quedó el pozo Buenazo
Intralot realiza el sorteo de La Kábala los martes, jueves y sábados. En esta ocasión, se revelarán las bolillas ganadoras del pozo, que acumuló S/3.314.359
Nuevo sorteo de La Kábala con Pozo Buenazo de S/3.625.806 | Foto: Intralot
El conocido juego de lotería La Kábala, que consiste en escoger 6 de 40 números posibles para participar en su pozo Buenazo, realizará su próximo sorteo este martes 4 de noviembre. El monto acumulado asciende a S/3.625.806 y en las próximas horas podrás conocer tanto los números de las bolillas ganadoras como las combinaciones premiadas.