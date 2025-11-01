Kábala en vivo: mira los números ganadores y premios del sorteo del sábado 1 de noviembre 2025

Sorteo de la Kábala en vivo hoy sábado 1 de noviembre 2025. | Foto: La Kábala.

El conocido juego de lotería La Kábala, que consiste en escoger 6 de 40 números posibles para participar en su pozo Buenazo, realizará su próximo sorteo este jueves 30 de octubre. El monto acumulado asciende a S/3.563.371 y en las próximas horas podrás conocer tanto los números de las bolillas ganadoras como las combinaciones premiadas.

¿Cómo jugar La Kábala?

Participar en el sorteo de La Kábala es muy sencillo. Sigue estos pasos y prepárate para tentar a la suerte:

Paso 1: Selecciona tu jugada ganadora eligiendo 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo ingresando a la plataforma oficial de Intralot.

Paso 2: Opcionalmente, marca la opción 'Chau Chamba' para participar en un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números. Este sorteo te da la oportunidad de ganar S/ 5.000 mensuales netos durante 20 años.

Paso 3: Completa tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu método de pago y ¡listo! Estarás participando en el próximo sorteo de La Kábala.

¡No olvides revisar los resultados y comprobar si eres el ganador del pozo Buenazo o del premio de 'Chau Chamba'!