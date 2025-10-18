El tiktoker Crhistian Alonso Villanueva Aguilar, conocido en redes sociales como Chriss Vanger, fue denunciado por presunta apropiación ilícita de más de S/5.000. El creador de contenido se encuentra en envuelto en una polémica, luego de que se difundiera una acusación en la que se señala que recibió dicha suma de dinero y no la habría devuelto en el plazo acordado.

Tiktoker Chriss Vanger responde mediante un comunicado tras ser denunciado por apropiación ilícita

De acuerdo a Ricardo La Torre, más conocido como Ric La Torre, hay una denuncia formal contra el tiktoker Chriss Vanger por el presunto delito de apropiación ilícita. Al parecer, ofrecía oportunidades de inversión a cambio de prometidas ganancias.

"Mencionan que aunque al inicio cumplía todo bien, luego pasaron los meses, y pedían la devolución del dinero, aparentemente Chriss Vanger no les respondía y mencionaba que tenía una enfermedad", contó el conductor.

Además, Ric La Torre detalló que, según el registro migratorio del tiktoker, Crhistian Villanueva habría dejado el Perú el pasado 4 de octubre y se encontraría en Colombia. Habría una firma de abogados que estaría reuniendo la documentación para las denuncias de otros presuntos afectados.

Al respecto, Chriss Vanger se pronunció sobre el hecho en sus redes sociales y aseveró que todo se trataría de información falsa o una acusación infundada.