Tiktoker Chriss Vanger se pronunció antes de ser denunciado por presunta apropiación ilícita de más de S/5.000: "Hay muchos rumores falsos"

Antes de que estallara la polémica, el influencer Chriss Vanger usó sus redes sociales para explicar que viene afrontando la acusación de estafa de dinero por medios legales. Asimismo, negó los rumores en su contra y reveló que viene recibiendo amenazas por ello.

Crhiss Vanger explicó que viene llevando el tema legalmente y reveló que muchas de las acusaciones en su contra son falsos.
Crhiss Vanger explicó que viene llevando el tema legalmente y reveló que muchas de las acusaciones en su contra son falsos.

El tiktoker peruano Chriss Vanger se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser denunciado por el presunto delito de apropiación ilícita. Según el comunicado realizado por la Firma Legal Arévalo & Asociados, el influencer habría estafado a más de 30 personas mediante un negocio de inversiones en redes sociales y, actualmente, se encontraría fuera del Perú. Los agraviados mostraron pruebas, que rápidamente se difundieron en TikTok, en las que se observa que el creador de contenido pedía a cada cliente sumas de hasta S/5.000, con la promesa de que cada mes recibirían el 10% de su dinero.

Sin embargo, días antes que estallara la polémica, Chriss Vanger se pronunció mediante un video difundido en sus redes sociales. De acuerdo con el tiktoker, viene afrontando las acusaciones en su contra por medios legales y negó haberse apropiado ilícitamente del dinero de sus inversores. Asimismo, explicó que debido a estos problemas viene recibiendo amenazas, hecho que lo habría impulsado a tomar la decisión de salir del país.

Tiktoker Chriss Vanger niega acusaciones de estafa

Según se escucha en el video difundido, Chriss Vanger negó las acusaciones en su contra sobre estafa y presunta apropiación ilícita de dinero. El creador de contenido explicó que en torno a su nombre se han creado rumores y falsas acusaciones, por lo que viene llevando un proceso legal para solucionarlo.

"Durante años he trabajado con esfuerzo y dedicación. Construyendo proyectos que dieron resultados y generaron oportunidades para muchas personas. Como cualquier emprendedor, también he atravesado momentos difíciles con las que he tenido que lidiar. Muchos de estos procesos me han llevado a situaciones legales que hoy enfrento junto con mis abogados", explicó el creador de contenido.

"Quiero dejar muy en claro que nunca he tenido la intención de perjudicar a absolutamente a nadie. He trabajado toda mi vida con compromiso y sigo enfocado en cumplir cada uno de mis compromisos", añadió.

El tiktoker señaló que, debido a esta situación, ha estado recibiendo amenazas que atentan contra su integridad y la de su familia, por lo que espera que todo se aclare y que la verdad salga a la luz con el tiempo. Asimismo, informó a sus seguidores que, aunque no se retirará de las redes sociales, solo se pronunciará si el caso lo requiere.

"Esta situación ha traído consigo hostigamientos, amenazas, que han afectado gravemente mi vida y la de mi entorno. Confió plenamente que el tiempo y la verdad pondrán cada cosa en su lugar, ya que se han dicho muchas cosas. Hay muchos rumores y comentarios que son falsos", comentó.

