El drama de vivir entre balas: desde Lima Metropolitana hasta el norte y el sur chico

Lima Metropolitana, así como el norte y el sur chico de la capital, atraviesan, tal vez, el año más violento de su historia. El crimen estuvo signado por ajuste de cuentas, extorsiones, familias acribilladas por venganzas, personas que quedaron atrapadas “por error” en medio de la línea de tiro de sicarios y víctimas de homicidios en ocasión de robo.

En el medio, la ‘industria’ del sicariato crece y capta mano de obra, chicos que matan por poco dinero, en medio de bandas que van más allá de la venta de droga para incluir delitos como extorsiones, incluso, con amenazas descaradas a la Policía, a la Justicia y al sistema penitenciario.

Y es que desde que se declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao la delincuencia parece estar migrando tanto al norte como al sur de Lima.

“Hay un desplazamiento de la actividad delictiva a otras zonas de la capital desde que se han fortalecido las medidas de seguridad, como se evidencia algunos hechos criminales” asegura una autoridad edil de Huacho donde, dice, en lo que va del año se han registrado más de 60 homicidios.

“Este fenómeno, llamado ‘efecto globo’, ocurre porque los delincuentes se están moviendo a lugares donde perciben menos control policial o de vigilancia, evitando así las zonas reforzadas”, dice el exdirector de la PNP Eduardo Pérez Rocha. Sin embargo, también asocia la migración con el aumento de la delincuencia.

PIEDEN DECLARAR DUELO

En Huacho, regidores pidieron hoy suspender el aniversario ante ola criminal que golpea la provincia de Huaura y que ayer cobró tres víctimas en Hualmay.

Son seis regidores provinciales los que han solicitado suspender todas las actividades del 151° aniversario de Huacho.

El pedido fue formalizado mediante un documento dirigido al alcalde provincial, en el que proponen: Declarar duelo provincial por las víctimas de este nuevo hecho violento, suspender las celebraciones por el aniversario de Huacho y solicitar la declaratoria de emergencia para la provincia de Huaura ante el incremento del sicariato y la inseguridad.

El viernes Ismael Soria Vargas, trabajador del área de logística de la municipalidad distrital de Santa María, Denys Espinoza Castillo y su sobrino Carlos Jesús Reyes Espinoza fueron victimados por un sicario cuando departían en la cevichería ‘El Tío Paquirry’.

Una tía de Carlos dijo que ella y su sobrino habían sido amenazados y que hace dos días, venían siendo perseguidos por una mototaxi de color rojo que aparentemente ‘reglaban’ sus movimientos. Incluso, la mujer detalló que horas antes del crimen, también notaron la presencia del vehículo sospechoso.

Se desconoce el móvil del crimen. Sin embargo, la familia de las victimas aseguraron que están identificados los autores intelectuales del crimen múltiple y brindarán toda la información ante la Policía y el Ministerio Público.

TAMBIEN EN EL SUR CHICO

Pero, en el sur chico también se han extendido los actos de extrema violencia. El 4 de octubre fue asesinado en Quilmaná (Cañete) el juez de paz Jorge Fernández Sánchez (48) cuando retornaba a su hogar. Hasta hoy sus vecinos, familiares y amigos exigen justicia y el esclarecimiento del crimen.

Y es que Koki, como llamaban al magistrado, era querido por su pueblo, promotor educativo y posible candidato a la alcaldía.

Otro hecho que causó estupor ocurrió el 12 de octubre en San Antonio, en Cañete, cuando dos primos que había desaparecido tres días antes, fueron hallados sin vida dentro de un vehículo estacionado a la altura del kilómetro 71 de la Panamericana Sur.

El caso de Mayrom Daril Luyo Cerrón (34) y Erick Alfredo Mayta Cerrón (30) aún se mantiene impune.

A ello se suman los casos de extorsión que vienen ocurriendo en la ciudad de Mala donde empresas de transporte, comerciantes y hasta los mismos vecinos vienen siendo coaccionados a pagar sumas de dinero para no atentar contra sus vidas.

VIOLENCIA SIN FIN

En el Perú, el Observatorio del crimen y la violencia, así como la consultora Capital Humano y Social (CHS), ha calculado que durante el 2025, al menos 180 conductores del transporte urbano han sido asesinados por no pagar cupos. La Policía sostiene, sin embargo, 65 choferes fallecidos solo entre enero y julio.

Asimismo, a diario se producen 67,5 denuncias por extorsión. Sin embargo, datos oficiales del Ministerio Público señalan que las denuncias registradas por extorsión en Lima Metropolitana y Callao se han incrementado de un promedio de 85 denuncias mensuales desde el año 2020 a más de 1.000 denuncias mensuales en el año 2025.

Los distritos que registran la mayor cantidad de denuncias por extorsión en Lima Metropolitana son San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima, Comas, Ate y Los Olivos; y en la Provincia Constitucional del Callao son los distritos de Callao y Ventanilla.

Oficialmente, en lo que va del año 2025 (que aún no termina) la cantidad de denuncias registradas por extorsión en Lima Metropolitana y Callao han superado todo lo registrado en el año 2024 y de proseguir con la tendencia actual no sólo superaría lo registrado en el año 2023 sino que también el año 2025 terminaría (históricamente) con la mayor cantidad de denuncias registradas por extorsión, afirma el analista de datos, Juan Carbajal.