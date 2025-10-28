El potente huracán Melissa ha tocado tierra en Jamaica durante el martes 28 de octubre. Además, ha registrado vientos cercanos a los 295 kilómetros por hora (183 millas), lluvias torrenciales y marejadas que podrían provocar inundaciones en las localidades aledañas. Ante ello, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) descartó que este devastador ciclón afecte el clima en el territorio peruano. Sin embargo, precisó que su afectación podría ser indirecta.

En conversación con La República, el ingeniero Matt Nieto, especialista en meteorología del Senamhi, indicó que se espera que el huracán Melissa pierda fuerza tras su llegada a Cuba, pues la dirección de su traslado es hacia el noroeste."Según reportes, su velocidad de giro es cercana a los 300 km/h, pero su desplazamiento es lento", precisó.

El potente Huracán Melissa no afectará el clima en el Perú

El Senamhi indicó que mantienen una constante vigilancia al recorrido del huracán Melissa. Cabe resaltar que este masivo ciclón es categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, lo cual implica que mantiene vientos máximos sostenidos de 252 kilómetros por hora. Con base en ello, Nieto precisó que este fenómeno afecta principalmente a la zona del Caribe y que, conforme avanza, tiende a perder fuerza.

Huracán Melissa y sus consecuencias en el suroeste de Cuba. Foto: Composición LR

"El huracán Melissa, de categoría 5 que afecta Jamaica, en la zona del Caribe, tiene tendencia a que se desplace hacia el noroeste, en dirección a Cuba. Posiblemente, siga su dirección con tendencia a debilitarse", precisó. Asimismo, explicó que, debido al lento desplazamiento del huracán, las lluvias torrenciales han sido persistentes en determinadas zonas.

Con respecto a si afectaría a los países de Sudamérica, Nieto precisó que, en primera instancia, el huracán Melissa podría afectar a Colombia y Venezuela. A raíz de ello, la única afectación que tendría el territorio peruano a causa de este ciclón sería en la reducción de las lluvias y de manera indirecta. "Principalmente en las zonas andinas, pero esto solo tendría influencia dentro de las 24 horas", acotó.

Huracán Melissa se convertirá en una tormenta tras 48 horas

El ingeniero precisó que la afectación indirecta en nuestro territorio podría darse en un lapso de 24 o 48 horas, ya que luego el huracán Melissa pasará a convertirse en una tormenta tras debilitarse. "Para el día viernes, ya dejaría de ser huracán porque las probabilidades indican que hasta el sábado 1 de noviembre se convertirá en una tormenta de categoría débil. Incluso, para este 29 de octubre, ya pasaría a una categoría 2", finalizó el experto.

