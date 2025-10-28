HOYSuscripcion LR Focus

Paro de transportistas en Callao: buses apagan motores
Sociedad

¿Qué calles están cerradas por la procesión del Señor de los Milagros este 28 de octubre? Revisa las rutas alternas

El Señor de los Milagros realizará su quinto recorrido por Lima el martes 28 de octubre, generando cierres en el Centro Histórico y el Cercado para el paso de la procesión.

Señor de los Milagros sale en penúltimo recorrido por las calles de Lima.
Señor de los Milagros sale en penúltimo recorrido por las calles de Lima. | Silvana Quiñonez/La República | Composición de Jazmin Ceras

Atención. El Señor de los Milagros saldrá en procesión en su quinto recorrido este martes 28 de octubre, por ello, las principales vías del Centro Histórico y el Cercado de Lima serán cerradas y estarán abarrotadas de fieles creyentes del Cristo Moreno. Ante este panorama, se ejecutarán planes de desvío y rutas alternas a fin de evitar el tráfico.

Las calles que permanecerán cerradas por el penúltimo recorrido del Señor de los Milagros serán las avenidas Tacna y Alfonso Ugarte. Cuando la imagen recorra la av. Tacna, el desvío será por la av. Alfonso Ugarte, a la altura de la estación Quilca, así como por las avenidas Nicolás de Piérola y Caquetá en ambos sentidos.

PUEDES VER: Bus 'Línea A' choca contra Ferrocarril Andino en El Agustino: reportan tráfico hacia Puente Nuevo

Calles se cerrarán por avance de procesión

Mientras que, cuando la procesión se desplace por Alfonso Ugarte, las rutas alternas serán las avenidas Lampa y Emancipación. En su recorrido hacia la av. Garcilazo de la Vega, se optará por las vías Caquetá y Guzmán Blanco, tanto para el transporte público como para peatones.

Debido al avance de la procesión se cerró también el acceso a la plaza Dos de Mayo, por lo que las rutas llevarán hacia las avenidas Jorge Chávez, jr. Zorritos, Molino del Gato, Jorge Chávez y av. Óscar R. Asimismo, ante el caótico tráfico, se podrán usar la av. Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, 28 de julio. Abancay, Miguel Grau, Jorge Chávez, Mariano Cornejo, Tingo María, jr. Zorritos, jr. Washington.

PUEDES VER: Paro de transportistas en Callao: bloquean vías y buses apagan motores tras asesinato de chofer

¿Por qué calles pasará el Señor de los Milagros?

La imagen del Señor de los Milagros iniciará su recorrido por la avenida Tacna, continuará por la avenida Nicolás de Piérola y luego tomará el jirón Cañete. Posteriormente, se desplazará por la avenida Alfonso Ugarte hasta llegar al Hospital Arzobispo Loayza, donde se realizará una bendición a las personas hospitalizadas.

Después de esta parada, la procesión retomará su marcha por la misma avenida Alfonso Ugarte y seguirá por la avenida Venezuela, donde visitará la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. El trayecto continuará por la avenida Venezuela, el jirón Mariano Moreno, el jirón Recuay, el jirón Loreto, la avenida Bolivia y la avenida Garcilaso de la Vega. Finalmente, ingresará nuevamente a la avenida Tacna para culminar su recorrido en el Santuario de las Nazarenas.

