HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Paro de transportistas en Callao por muerte de chofer
Paro de transportistas en Callao por muerte de chofer     Paro de transportistas en Callao por muerte de chofer     Paro de transportistas en Callao por muerte de chofer     
Sociedad

Transportista encara a PNP y los acusa de cobrar S/10 para pasar durante estado de emergencia en Callao: "Solo saben cobrarnos"

Decenas de transportistas bloquearon tramo de la av. Néstor Gambetta en Ventanilla tras asesinato de colega. Luego de varias horas e incidentes entre la Policía y manifestantes, se logró liberar la vía.

Transportistas bloquean tramo de la av. Néstor Gambetta como medida de protesta ante asesinato a conductor en Callao.
Transportistas bloquean tramo de la av. Néstor Gambetta como medida de protesta ante asesinato a conductor en Callao. | Composición LR | Latina

A raíz del asesinato de un chofer de la empresa Liventur S.A. durante la noche del 27 de octubre en la av. Néstor Gambetta en el Callao, cientos de transportistas decidieron acatar un paro provisional desde las primeras horas de la mañana del día siguiente. Trabajadores exigen la presencia de las autoridades para acabar con ola de extorsión y criminalidad en la región.

Mujer transportista cuestiona el trabajo del Gobierno de José Jerí, porque el estado de emergencia "no se siente nada". Además, encaró y señaló a la Policía de ser parte de la delincuencia, porque solo los dejan trabajar si les pagan 10 soles.

TE RECOMENDAMOS

POSTULANTES AL PODER Y PRESIDENCIA RINDE CUENTAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Los Policías salen hasta las 07:30 de la noche y de ahí se guardan. Lo único que saben es ponernos las papeletas y cobrarnos plata. Los Policías nos piden que les dejemos 10 soles para dejarnos pasar. Ellos también son parte de la delincuencia", expresó con evidente indignación una mujer transportista.

PUEDES VER: Señor de los Milagros EN VIVO: sigue por dónde va la sagrada imagen en su quinto recorrido en Lima

lr.pe

Manifestantes exigen la presencia de José Jerí

Decenas de transportistas son apoyados por ciudadanos al bloquear parte de la av. Néstor Gambetta. Más de 15 unidades de vehículos de las diferentes empresas que cubren las rutas de Ventanilla, Callao y Lima, se han estacionado a la altura del paradero Santa Fe para impedir el paso de vehículos.

Trabajadores del sector exigen la presencia del presidente José Jerí para que pueda dialogar con los manifestantes y poder parar la situación que los aqueja. Piden al mandatario que tome su helicóptero y se acerque a la zona de conflicto.

PUEDES VER: Bus 'Línea A' choca contra Ferrocarril Andino en El Agustino: reportan heridos y tráfico hacia Puente Nuevo

lr.pe

Gobernador Regional del Callao a favor de toque de queda

El Gobernador Regional del Callao, Ciro Castillo, y el general de la PNP, Óscar Arriola, sostuvieron una reunión en la Divincri Callao. A su salida, el comandante se retiró raudamente sin declarar, según Castillo, se dirige a un operativo. "En momentos difíciles no podemos estar en contra de la policía, sino de los criminales", declaró. 

Además, respaldó la labor policial durante el estado de emergencia a pesar de los asesinatos registrados en el Callao. "La ciudadanía se equivoca a veces (...) los indicadores en lo que se refiere a recuperación de armas, detención ha mejorado", agregó. Castillo Rojo se mostró a favor de un posible toque de queda pero en las zonas más peligrosas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Transportistas acatan paro en Callao EN VIVO: enfrentamientos, pocos buses y bloqueo de av. Néstor Gambetta tras asesinato de conductor

Transportistas acatan paro en Callao EN VIVO: enfrentamientos, pocos buses y bloqueo de av. Néstor Gambetta tras asesinato de conductor

LEER MÁS
¿Habrá toque de queda durante el estado de emergencia en Lima y Callao? Esto anunció el gobierno de José Jerí

¿Habrá toque de queda durante el estado de emergencia en Lima y Callao? Esto anunció el gobierno de José Jerí

LEER MÁS
Conductores confrontan a Policía tras el asesinato de chofer en el Callao durante estado de emergencia: "¿Acaso estuviste ahí?"

Conductores confrontan a Policía tras el asesinato de chofer en el Callao durante estado de emergencia: "¿Acaso estuviste ahí?"

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Señor de los Milagros EN VIVO: sigue por dónde va la sagrada imagen en su quinto recorrido en Lima

Señor de los Milagros EN VIVO: sigue por dónde va la sagrada imagen en su quinto recorrido en Lima

LEER MÁS
¿A qué hora comienza la procesión del Señor de los Milagros en Lima este martes 28 de octubre?

¿A qué hora comienza la procesión del Señor de los Milagros en Lima este martes 28 de octubre?

LEER MÁS
¿Suspenderán las clases escolares este jueves 30 y viernes 31 de octubre? Lo que dice Minedu

¿Suspenderán las clases escolares este jueves 30 y viernes 31 de octubre? Lo que dice Minedu

LEER MÁS
Bus Etrascpsa '10A' choca contra Ferrocarril Andino en El Agustino: reportan heridos y tráfico hacia Puente Nuevo

Bus Etrascpsa '10A' choca contra Ferrocarril Andino en El Agustino: reportan heridos y tráfico hacia Puente Nuevo

LEER MÁS
Transportistas acatan paro en Callao EN VIVO: liberan av. Néstor Gambetta tras enfrentamientos con la Policía

Transportistas acatan paro en Callao EN VIVO: liberan av. Néstor Gambetta tras enfrentamientos con la Policía

LEER MÁS
Cae en Lima integrante del Tren de Aragua que secuestró a un exalcalde en Chile

Cae en Lima integrante del Tren de Aragua que secuestró a un exalcalde en Chile

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

DT de Los Chankas tras el histórico triunfo ante Sporting Cristal: "Nos llena de orgullo ganarle a un club grande en su cancha"

Transportistas acatan paro en Callao EN VIVO: enfrentamientos, pocos buses y bloqueo de av. Néstor Gambetta tras asesinato de conductor

Congresista Lucinda Vásquez será investigada por la comisión de Ética tras ser captada cuando su asesor le corta las uñas

Sociedad

Transportistas acatan paro en Callao EN VIVO: enfrentamientos, pocos buses y bloqueo de av. Néstor Gambetta tras asesinato de conductor

Tráiler se incendia en plena avenida Universitaria en San Martín de Porres y provoca fuerte congestión vehicular

Bus 'Línea A' choca contra Ferrocarril Andino en El Agustino: reportan heridos y tráfico hacia Puente Nuevo

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congresista Lucinda Vásquez será investigada por la comisión de Ética tras ser captada cuando su asesor le corta las uñas

Pedro Castillo en juicio oral previo a las Elecciones Generales: "En abril del 2026 vamos a recuperar el gobierno"

Gustavo Gorriti recibe el premio Héroe Mundial de la Libertad de Prensa 2025

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025