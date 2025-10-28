Transportistas bloquean tramo de la av. Néstor Gambetta como medida de protesta ante asesinato a conductor en Callao. | Composición LR | Latina

A raíz del asesinato de un chofer de la empresa Liventur S.A. durante la noche del 27 de octubre en la av. Néstor Gambetta en el Callao, cientos de transportistas decidieron acatar un paro provisional desde las primeras horas de la mañana del día siguiente. Trabajadores exigen la presencia de las autoridades para acabar con ola de extorsión y criminalidad en la región.

Mujer transportista cuestiona el trabajo del Gobierno de José Jerí, porque el estado de emergencia "no se siente nada". Además, encaró y señaló a la Policía de ser parte de la delincuencia, porque solo los dejan trabajar si les pagan 10 soles.

"Los Policías salen hasta las 07:30 de la noche y de ahí se guardan. Lo único que saben es ponernos las papeletas y cobrarnos plata. Los Policías nos piden que les dejemos 10 soles para dejarnos pasar. Ellos también son parte de la delincuencia", expresó con evidente indignación una mujer transportista.

Manifestantes exigen la presencia de José Jerí

Decenas de transportistas son apoyados por ciudadanos al bloquear parte de la av. Néstor Gambetta. Más de 15 unidades de vehículos de las diferentes empresas que cubren las rutas de Ventanilla, Callao y Lima, se han estacionado a la altura del paradero Santa Fe para impedir el paso de vehículos.

Trabajadores del sector exigen la presencia del presidente José Jerí para que pueda dialogar con los manifestantes y poder parar la situación que los aqueja. Piden al mandatario que tome su helicóptero y se acerque a la zona de conflicto.

Gobernador Regional del Callao a favor de toque de queda

El Gobernador Regional del Callao, Ciro Castillo, y el general de la PNP, Óscar Arriola, sostuvieron una reunión en la Divincri Callao. A su salida, el comandante se retiró raudamente sin declarar, según Castillo, se dirige a un operativo. "En momentos difíciles no podemos estar en contra de la policía, sino de los criminales", declaró.

Además, respaldó la labor policial durante el estado de emergencia a pesar de los asesinatos registrados en el Callao. "La ciudadanía se equivoca a veces (...) los indicadores en lo que se refiere a recuperación de armas, detención ha mejorado", agregó. Castillo Rojo se mostró a favor de un posible toque de queda pero en las zonas más peligrosas.

