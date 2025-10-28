HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Así fue la captura de Bermudo, el capo narco que quiso ser alcalde en el Vraem

Brucelee Bermudo Guerra fue atrapado en el centro poblado Chiriaco, en Amazonas en una operación de la Dirandro y la DEA. Organización criminal a la que pertenecía intentó exportar más de 2 toneladas y media de clorhidrato de cocaína.

Brucelee Bermudo en el instante en que fue detenido.
Brucelee Bermudo en el instante en que fue detenido.

En el curso de una investigación del caso Gambeta, ejecutada por la Dirección Antidrogas (Dirandro) en coordinación con la DEA, fue capturado el peruano Brucelee Bermudo Guerra, miembro de una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, conformada por mexicanos, venezolanos y guatemaltecos.

Esta mafia tendría a su cargo la producción, acopio y transporte de grandes remesas de cocaína. Incluso, parte de un cargamento de una tonelada confiscada el año pasado a esta red fue elaborada en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

PUEDES VER: Fotos inéditas delatan a camaradas José y Antonio, cabecillas terroristas del VRAEM

Este cargamento iba a ser enviado a México, pero tenía como destino final los Estados Unidos

Y quien se encargó de su elaboración en el Vraem fue Brucelee Bermudo, un hombre nacido el 14 de abril de 1983, y quien en el 2022 postuló a la alcaldía distrital de Sivia, provincia de Huanta, Ayacucho, por el Movimiento Regional Wari Llaqta.

Bermudo fue capturado en el centro poblado Chiriaco, distrito de Imaza, provincia de Bagua, departamento de Amazonas. Istaba solicitado por el 8º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a cargo de la jueza Lorena Sandoval, pues su captura era de un alto valor en el Vraem.

 “Es un sujeto con fines de extradición a los Estados Unidos”, dijo el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, general Manuel Lozada Morales.

Durante las investigaciones se puso establecer la conformación de esta organización criminal que se encargaban de procesar y acopiar remesas de cocaína en Perú y en Colombia que luego eran exportadas por vía marítima a Estados Unidos y Europa, previas escalas en Guatemala, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y México.

Para ello, constituyeron en cada país diferentes empresas de fachada dedicadas a la exportación e importación de cartón prensado o metal reciclado (chatarra).

PUEDES VER: Otro golpe al narcotráfico en el Vraem: destruyen 3 laboratorios y 5.209 kg de cocaína

Así, en noviembre del 2024 se decomisó mil 401 kilos 310 gramos de clorhidrato de cocaína en Puente Piedra que pretendían exportar camufladas entre pacas de cartón reciclado a México.

Además, en marzo del 2025 se decomisó mil 181 kilos de clorhidrato en la ciudad portuaria de Tarragona (España), bajo la misma modalidad.

Así, tras una cooperación con la DEA, el Ministerio Público y el Poder Judicial, ayer se logró esta captura con fines de extradición de este proveedor de droga en el Vraem.

