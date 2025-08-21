Estas son las últimas fotos de José y Antonio en el Vraem

Un trabajo de inteligencia de la Dirección Contra el Terrorismo y del Comando Especial Vraem concentrados en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, ha permitido conocer la nueva ubicación de los mandos que lideran a los remanentes narcoterroristas de Sendero Luminoso, y el estado actual de estos cabecillas. Imágenes recientes de ellos en el monte demandó varios meses de labor silenciosa.

La información es relevante porque destierra versiones sobre el mal estado de salud de José Quispe Palomino, cabecilla del autodenominado grupo terrorista Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP).

Los agentes de inteligencia también obtuvieron imágenes del camarada Antonio, mando militar principal del MPCP, de quien se dijo que se había alejado del grupo, permitiendo un proceso de serio debilitamiento.

‘Antonio’ contaba con un fuerte poder bélico. Además, cobraba cupos a la población, realizaba propaganda y amedrentaba a quienes no estaban de acuerdo a unirse a sus filas.

Camarada Antonio, mando militar principal en el Vraem.

En las nuevas imágenes se le observa en buen estado de salud.

Llegan a campamentos

Dos informantes cercanos al cabecilla del MPCP, líneas telefónicas interceptadas y agentes de inteligencia desplegados en el Vraem fueron la clave para establecer las coordenadas del campamento del camarada José, uno de los terroristas más peligrosos y buscados del Perú.

Con esa información, un grupo especial atacó hace una semana la posición del objetivo en Vizcatán del Ene.

La intervención formó parte de una acción contraterrorista desarrollada a partir de información de inteligencia que detectó campamentos de procesamiento de droga en la margen izquierda del río Mantaro.

Las acciones se iniciaron el viernes pasado cuando policías y militares incursionaron en la zona, provocando una reacción violenta de los terroristas.

Incluso, estos abrieron fuego con armamento colectivo, llegando incluso a disparar contra las aeronaves militares que brindaban apoyo aéreo a las patrullas terrestres.

Durante la operación, los militares lograron ingresar a campamentos clandestinos, utilizados por terroristas vinculados al narcotráfico. Las estructuras fueron neutralizadas y se incautaron diversos materiales logísticos, aunque aún no se han precisado los detalles sobre el armamento recuperado ni sobre posibles bajas.

Fuentes de la Dircote han enfatizado que Perú “no se doblega ante el terrorismo” y aseguran que los cabecillas del MPCP están cercados. “Estamos ingresando a un centro neurálgico de los camaradas José y Antonio”, declaró un oficial de esa unidad policial.

Asesinaron a 7 policías

El 13 de febrero del 2023 siete policías murieron y otro quedó herido durante un brutal ataque terrorista en el Vraem, en la región Cusco. Los agentes, quienes pertenecían a la Diroes y la Comisaría de Natividad, fueron emboscados por narcoterroristas remanentes de Sendero Luminoso cuando los agentes se encontraban en camino por provisiones.

Los agentes de las Dircote revelaron que los responsables de esta masacre fueron el camarada Antonio y Chato Mendoza”, quienes forman parte del brazo armado de Víctor Quispe Palomino, Camarada José.

Masacre en Vizcatán

Dos años antes, 23 de mayo del 2021, una columna narcoterrorista había asesinado a ocho hombres, tres mujeres y cinco menores de edad en el centro poblado San Miguel, provincia de Satipo, Región Junín.

Ocurrió en pleno Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), allí en la que impera la ley del silencio, tan arraigada que no es fácil de detectar en la cotidianidad de los pueblos.

Rudecindo –nombre ficticio- es uno los sobrevivientes que se acogió al Programa de Protección de Testigos del Ministerio Público. Esos recuerdos se desempolvaron. “¡Es como retroceder en el tiempo!”, dice.

Capturas son inminentes

Cincuenta y dos meses después la Dirección Contra el Terrorismo identificó a los dos principales cabecillas del autodenominado Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), responsables de estas y otras masacres en el Vraem.

Las operaciones militares y policiales continúan de acuerdo con los protocolos, manteniendo como premisa el irrestricto respeto a los Derechos Humanos, garantizando que cada acción esté enmarcada en la normativa vigente.

Por ahora, los resultaron se mantienen en estricta reserva.