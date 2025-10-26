HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cae ‘Chino Popy’, coordinador de red mafiosa que desplazó a ‘Caracol’, ‘Oropeza’ y ‘Rencito'

Estaba prófugo desde hace seis años cuando las autoridades atraparon a 8 de sus cómplices con 345 kilos de cocaína que iban a ser embarcados a Europa. Cabecilla de esa organización criminal operaba desde la cárcel.

Cayó Chino Popy, uno de los narcos más buscados.
Un operativo realizado de manera conjunta entre miembros de la Policía Judicial y el Ministerio Público permitió dar con la captura de alias Chino Popy, identificado como uno de los principales coordinadores que envía grandes remesas de cocaína al extranjero.

Con ‘Caracol’, ‘Gerald Oropeza’ y ‘Rencito’ -cabecillas en el mundo del tráfico de drogas- presos y fuera de circulación, nuevos personajes buscaron convertirse en los ‘reyes’ del narcotráfico en el Perú.

Tomaron así el control de los embarques de cocaína a diversos países de Europa y otros mercados de Norteamérica y Asia.

El peruano César Eduardo Cruz Perea fue uno de ellos. Por eso, el gobierno lo incluyó en el programa de Los Más Buscados y ofrecía una recompensa de 100 mil soles por su captura.

Hasta hoy contaba con una requisitoria vigente por tráfico ilícito de drogas y estaba solicitado por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima.

Seis años después de estar prófugo, este narcotraficante fue capturado por agentes de la Policía Judicial de la Dirincri. “Este narco era considerado un hombre de confianza dentro de una estructura mafiosa con conexiones en cárteles internacionales del narcotráfico”, dijo un oficial.

El Ministerio Público recordó que el 11 de setiembre del 2019 la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas del Callao obtuvo  nueve meses de prisión preventiva para ocho supuestos implicados en el envío de un cargamento de 345 kilos de clorhidrato de cocaína, hallados en el distrito de Breña.

Se trataba de Jorge Gómez Olarte, César Eduardo Cruz Perea, Pedro Zapata Cáceres, Roberto Gonzales Oré, Enzo León Díaz, Luis Díaz Santibáñez, Edwin Velita Ranilla y Jaime Cabana Sánchez; quienes entonces fueron investigados por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.

Essos días, en coordinación con el Grupo de Inteligencia 'Escorpión' de la Dirección Antidrogas se intervino la vivienda de León Díaz, donde se incautó diez bolsas de lona que contenían la droga.

Mediante una operación de observación, vigilancia y seguimiento, se constató que Díaz Santibañez, Velita Ranilla y el colombiano Gómez Olarte, habían realizado trabajos en el inmueble. Asimismo, Gonzáles Oré sería quien trasladó la droga hasta el lugar, y Zapata Cáceres, realizó acciones de contravigilancia y custodio. 

En tanto, los coordinadores del envío de la mercancía ilegal, serían Cruz Perea y Cabana Sánchez, permanecía recluido en el pabellón 1-A del penal Miguel Castro Castro.

La Policía calificó la captura de Chino Popy como un golpe significativo a las capacidades operativas, logísticas y financieras del narcotráfico.

Según información proporcionada por las autoridades, alias Chino Popy llevaba más de seis años vinculado a una mafia internacional y desempeñaba un papel central en la logística del grupo dirigido por un preso.

Entre sus funciones se encontraba la coordinación del tráfico de estupefacientes, la gestión clandestina de embarques por el puerto del Callao, así como el transporte.

Las investigaciones detallaron que alias Coco mantenía una relación directa con Cabana Sánchez, cabecilla de la banda criminal en prisión. Este vínculo lo posicionaba como uno de los colaboradores más cercanos al mando en la organización, lo que incrementaba su relevancia dentro de la estructura criminal.

