Sociedad

Trasladan a 45 de los presos más peligrosos del país

El Jorobado, alias JJ y otros extorsionadores y asesinos ocupan ahora el nuevo pabellón especial en la cárcel de máxima seguridad de Ancón I. De ellos, 15 internos fueron transferidos del penal Miguel Castro Castro. Los otros 30 pertenecen a distintos pabellones del mismo presidio de Ancón.

Ministro de Justicia en nuevo pabellón de Ancón I
Ministro de Justicia en nuevo pabellón de Ancón I

Yojairo Arancibia Sevillano, alias JJ, es cabecilla de una de las más temidas bandas criminales que opera en Lima y es sindicado como la mano derecha de Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo. El año pasado se revelaron varios audios en los que le escuchaba haciendo llamadas extorsivas Amenazaba a transportistas con matarlos si no pagaban, y daba órdenes para que la estructura criminal continuara.

Su caso y el de Adam Smith Lucano Cotrina, alias Jorobado llevó a que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dispusiera el traslado de ambos y el de otros 43 internos de alta peligrosidad al nuevo pabellón de extrema seguridad, habilitado en el penal Ancón I.

Estos presos permanecerán en llamadas ‘celdas frías’, donde estarán completamente incomunicados.

A este pabellón de máxima seguridad llegarán los criminales de más alto perfil delictivo. “Se ha seleccionado a internos que purgan prisión por sicariato, extorsión  homicidio calificado, secuestro”, dijo el ministro de Justicia Walter Martínez Laura.

Pero en Ancón I también conviven los asaltantes, feminicidas y violadores más repudiados, a los que inclusive los mismos internos les tienen recelo.

La operación de traslado fue supervisada también por el Presidente de la República, José Jerí y el director del Inpe, Iván Paredes Yataco.

Previamente, el Inpe realizó un operativo en el mismo penal de Ancón I, en el marco de la declaratoria del estado de emergencia.

Más de 140 agentes del GOES, la PNP y personal penitenciario participaron en la requisa, que permitió incautar tres celulares, objetos punzocortantes y diversas sustancias prohibidas. La brigada canina del Inpe también se sumó al despliegue.

El lunes último, con el fin de mantener el orden y la disciplina en los establecimientos penitenciarios del país, el Inpe también dispuso el traslado de 17 internos del penal de Piura a diferentes recintos carcelarios.

Al penal de Cochamarca fueron trasladados Edilberto Alvitez Gálvez, Jeanpol Alexander Sandoval Vera, Héctor Sernaque Manrique, Víctor Joel Merino Castro, William Martín Campos Villaseca, Juan Víctor Agustín Ochoa Nores, Joel Enrique Gómez Móran y Jorge Luis Juárez Pingo.

Al penal de Chimbote fueron ubicados Deyber Miguel Preciado Benites, Edward Enrique Vílchez Sandoval y Jhonny Emerson Chunga Torres.

Dacmer Edu Richard Alva Fernández, Dennis Bladimir Maza Arenas y Juan Emilio Moscol Silva al penal de Huaraz. Jorge Luis Diez Quesquén, Julio Eriberto Viera Valdiviezo y Carlos Alexander Jiménez Espinoza fueron derivados al establecimiento penitenciario de Cañete.

