Bajada de Reyes 2026: cuando se celebra, qué se hace con el Niño Jesús y qué representa esta tradición que marca el fin de la Navidad

Durante la conmemoración, familias retiran las figuras de los Reyes Magos y las colocan a los pies del Niño Jesús, en una ceremonia que simboliza su adoración y prepara el cierre de celebraciones navideñas.

Melchor, Gaspar y Baltasar son los tres Reyes Magos que, según la Biblia, llegaron a Belén con oro, incienso y mirra para ofrecerlos al Niño Jesús.
Melchor, Gaspar y Baltasar son los tres Reyes Magos que, según la Biblia, llegaron a Belén con oro, incienso y mirra para ofrecerlos al Niño Jesús.

La Bajada de los Reyes Magos es una celebración religiosa que tiene lugar cada 6 de enero. Esta festividad, conocida en varios países de Latinoamérica como Día de Reyes, marca el fin de la Navidad y recuerda la adoración de los tres Reyes Magos (Melchor, Gaspar y Baltasar) al Niño Jesús, según el relato bíblico.

En Perú, esta fecha conserva un significado simbólico para muchas familias y comunidades. Además, se expresa mediante diversas manifestaciones culturales, como recorridos de los Reyes Magos a caballo, danzas tradicionales, música en espacios públicos, entrega de dulces a los niños y el tradicional retiro de los nacimientos, acto que marca el cierre de las celebraciones navideñas.

¿Qué día se celebrará la Bajada de Reyes?

La Bajada de Reyes se celebra el 6 de enero y, en esta ocasión, la fecha coincide con un martes. Esta conmemoración pone fin al periodo navideño y rememora, según la tradición cristiana, la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús.

¿Qué se hace con el 6 de enero con el Niño Jesús?

Durante la Bajada de Reyes, es habitual retirar las figuras de Melchor, Gaspar y Baltasar para colocarlas a los pies del Niño Jesús, como representación de su adoración y como antesala del desmontaje del nacimiento. En muchos casos, esta actividad se acompaña de una ceremonia religiosa, en las que las familias llevan la imagen del Niño Jesús, conocida en algunas zonas de Sudamérica como 'Manuelito', para recibir la bendición.

En algunas regiones del Perú, como Lima o Cusco, además de las tradicionales misas, personas se caracterizan como los Reyes Magos y recorren las ciudades acompañadas de danzas tradicionales, como la tunantada o la huayligía, repartiendo dulces y juguetes a los niños.

¿Qué significa la Bajada de Reyes?

Más allá del carácter festivo, esta tradición conserva un marcado sentido religioso. De acuerdo con el relato bíblico, Melchor, Gaspar y Baltasar viajaron hasta Belén para honrar al Niño Jesús con ofrendas cargadas de simbolismo (oro, incienso y mirra) un gesto que representa el reconocimiento de su figura y transmite un mensaje de paz y alcance universal dentro de la fe cristiana.

Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

LEER MÁS
Tarjetas de Año Nuevo 2026 gratis: así puedes crear las más bonitas con mensajes personalizados usando inteligencia artificial

Tarjetas de Año Nuevo 2026 gratis: así puedes crear las más bonitas con mensajes personalizados usando inteligencia artificial

LEER MÁS
Nombre del Año 2026 en Perú: ¿cómo se decide, para qué sirve y qué nombres eligieron los años anteriores?

Nombre del Año 2026 en Perú: ¿cómo se decide, para qué sirve y qué nombres eligieron los años anteriores?

LEER MÁS
Las únicas 5 regiones del PERÚ que tienen SELVA y SIERRA en su territorio: son hasta más visitadas que IQUITOS

Las únicas 5 regiones del PERÚ que tienen SELVA y SIERRA en su territorio: son hasta más visitadas que IQUITOS

LEER MÁS

