Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas desde el martes 21 al viernes 24 de octubre
La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste programó cortes de luz en Arequipa debido a trabajos de mantenimiento. Revisa todos los detalles.
- Primeros puestos de Ingeniería Biomédica y Física ingresaron a la UNMSM con sencillo método
- Sube a falso colectivo en Javier Prado y le roban S/30.000 de sus cuentas bancarias: PNP capturó a un delincuente
La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) programó cortes de luz en diferentes zonas de los distritos de Arequipa desde este martes 21 al viernes 24 de octubre. La suspensión del servicio de electricidad responde a los trabajos de mantenimiento y otras acciones que realizará la compañía eléctrica. A continuación, conoce los horarios exactos y las áreas que estarán sin electricidad.
Se recomienda tomar las precauciones necesarias debido a que algunos de los cortes anunciados por SEAL para dichas fechas son de aproximadamente 9 horas.
TE RECOMENDAMOS
DESPUÉS DE MU3RT0 Y H3R1D0S, Y JOSÉ JERÍ DEVOTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Arequipa: ingeniero desaparece tras asistir a fiesta y es hallado sin vida en casa donde ocurrió la celebración
Zonas de Arequipa afectadas por el corte de luz el martes 20 de octubre
Varias zonas de Cerro Colorado, Mollebaya, Pocsi, Polobaya y Socabaya tienen un corte de luz programado desde las 6.00 a. m.
Seal anuncia corte de luz para esta semana. Foto: difusión
Seal anuncia corte de luz para esta semana. Foto: difusión
Seal anuncia corte de luz para esta semana. Foto: difusión
Zonas de Arequipa afectadas por el corte de luz el jueves 23 de octubre
Varias zonas del Cercado de Arequipa y Yura tienen un corte de luz programado desde las 6.00 a. m.
Seal anuncia corte de luz para esta semana. Foto: difusión
Varias zonas de Mariano Nicolás Valcárcel y Ocoña, en Camaná, tienen un corte de luz programado desde las 6.00 a. m.
Seal anuncia corte de luz para esta semana. Foto: difusión
PUEDES VER: Rendirán homenaje a maestro que perdió la vida por rescatar del mar a escolar en Arequipa
Zonas de Arequipa afectadas por el corte de luz el viernes 24 de octubre
Varias zonas del Cercado de Arequipa y Cerro Colorado tienen un corte de luz programado desde las 6.00 a. m.
Seal anuncia corte de luz para esta semana. Foto: difusión