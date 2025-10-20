Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas desde el martes 21 al viernes 24 de octubre

Cortes programados de energía eléctrica en Arequipa por Seal | Foto: composición LR/Andina/LR

Cortes programados de energía eléctrica en Arequipa por Seal | Foto: composición LR/Andina/LR

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) programó cortes de luz en diferentes zonas de los distritos de Arequipa desde este martes 21 al viernes 24 de octubre. La suspensión del servicio de electricidad responde a los trabajos de mantenimiento y otras acciones que realizará la compañía eléctrica. A continuación, conoce los horarios exactos y las áreas que estarán sin electricidad.

Se recomienda tomar las precauciones necesarias debido a que algunos de los cortes anunciados por SEAL para dichas fechas son de aproximadamente 9 horas.

Zonas de Arequipa afectadas por el corte de luz el martes 20 de octubre

Varias zonas de Cerro Colorado, Mollebaya, Pocsi, Polobaya y Socabaya tienen un corte de luz programado desde las 6.00 a. m.

Seal anuncia corte de luz para esta semana. Foto: difusión

Zonas de Arequipa afectadas por el corte de luz el jueves 23 de octubre

Varias zonas del Cercado de Arequipa y Yura tienen un corte de luz programado desde las 6.00 a. m.

Varias zonas de Mariano Nicolás Valcárcel y Ocoña, en Camaná, tienen un corte de luz programado desde las 6.00 a. m.

Zonas de Arequipa afectadas por el corte de luz el viernes 24 de octubre

Varias zonas del Cercado de Arequipa y Cerro Colorado tienen un corte de luz programado desde las 6.00 a. m.