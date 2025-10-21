Incendio en el “Callejón del Diablo” deja siete familias damnificadas en el Cercado de Lima

Sinestro ocurrió en horas de la mañana del martes 21 de octubre. Fotos: Composición LR /Marco Cotrina, La República

Sinestro ocurrió en horas de la mañana del martes 21 de octubre. Fotos: Composición LR /Marco Cotrina, La República

Un incendio consumió esta mañana siete viviendas en el fondo de la conocida quinta multifamiliar “Callejón del Diablo”, ubicada en la séptima cuadra del Jr. Amazonas, en la zona de Martinete en los Barrios Altos - Cercado de Lima, colindante con el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN).

El fuego, iniciado alrededor de las 9:30 a. m., fue controlado en menos de una hora gracias a la rápida acción de cinco compañías del Cuerpo de Bomberos y el apoyo de la Policía de Rescate, que evacuó a los vecinos del interior del pasaje.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Las modestas viviendas, construidas con triplay y madera, quedaron completamente destruidas. Siete familias lo perdieron todo.

“Todo se ha quemado, no tengo dónde dormir ni con qué trabajar. Vendía ceviche y raspadillas. Mi platita ahorrada, mis máquinas, todo se perdió”, contó Cecilia Vargas Flores, en medio del llanto. Ella vivía con su esposo y tres hijos de 15, 10 y 8 años.

Georgina Gamonal Medina tiene 76 años y es una de las vecinas más antiguas del lugar. Relató que el fuego se propagó en segundos: “Yo estaba cocinando y comencé a ver humo. Salí corriendo porque tengo a mi hijo especial. Los vecinos gritaban que todo se estaba prendiendo. Recién voy a ver cómo quedó mi casa”.

Bomberos controlaron el fuego en una hora

El vicecomandante departamental de la IV Comandancia Lima Centro del Cuerpo de Bomberos, Iván Calvo, informó que 20 bomberos trabajaron en el siniestro con 6 unidades que fueron trasladadas a la zona. “El incendio afectó siete casas de material prefabricado. Se logró confinar el fuego en aproximadamente una hora. No hubo heridos ni intoxicados”, señaló.

Agentes de la Policía de Rescate apoyaron el ingreso de los bomberos al fondo del pasaje, una zona casi laberíntica y de difícil acceso, y ayudaron a evacuar a adultos mayores y niños.

El incendio alcanzó la pared posterior del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, que comparte límite con el callejón. El director del INCN, Leonel Lozano, explicó que “el fuego no ingresó al hospital, pero el área de neurorehabilitación resultó afectada por el agua y el humo”.

“No hay pacientes ni personal herido. Las operaciones y consultas continúan con normalidad”, señaló.

El doctor Jorge Calderón, jefe del área afectada, precisó que parte del techo colapsó y que “las camillas y equipos del área de rehabilitación quedaron inutilizados temporalmente”.

Bomberos llegaron al lugar del siniestro para controlar el fuego. Foto: Marco Cotrina, La Republica

Damnificados piden ayuda

Entre los restos calcinados, las familias damnificadas intentan rescatar lo poco que quedó. “Solo pedimos techo y ropa para nuestros hijos. No tenemos nada. Ahora con qué voy a trabajar. Mis hijos están en el colegio, saldrán y se enterarán que ya no tenemos casa”, rogó Cecilia Vargas, mirando los escombros.

Vecinos esperan que la Municipalidad de Lima realice la evaluación de daños y coordine la entrega de ayuda humanitaria para las siete familias que se quedaron sin hogar.