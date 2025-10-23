Arequipa: piden declarar emergencia sanitaria tras brote de hepatitis A en distrito de Tauría

El precario sistema que distribuye el agua para consumo humano al distrito de Tauría, provincia de La Unión, región Arequipa, es un peligro para la salud. Alrededor del manantial, fuente del recurso hídrico, se hallaron ratas muertas y restos fecales de animales, según informó su alcalde, Allan Llamoca.

La turbidez del agua habría generado graves consecuencias en la salud de los pobladores. De acuerdo con informes médicos, varias personas dieron positivo a hepatitis A y gastroenterocolitis. El alcalde señaló que la mayoría de los contagiados son niños, aunque no se conoce la real dimensión, ya que no todos acuden al puesto de salud.

El burgomaestre informó que remitieron numerosos documentos con los pedidos de los comuneros, pero el nivel regional aún no responde. “Solicitamos que las autoridades tomen en cuenta el alto riesgo epidemiológico existente por la contaminación del agua. El deterioro del sistema de agua y desagüe representa una amenaza directa a la salud pública”, señala en una de sus solicitudes.

En la documentación enviada, se incluye un informe del puesto de salud de Tauría que revela que, meses atrás, de 12 personas evaluadas —la mayoría niños— más de la mitad resultó contagiada de hepatitis A. El informe precisa además que podrían existir falsos negativos, ya que las pruebas disponibles son de baja sensibilidad y no toda la población acude al hospital.

Piden declaratoria de emergencia sanitaria

La población de Tauría también hizo llegar sus reclamos en el documento. “El agua se transporta en mangueras inapropiadas para el consumo humano”; “El área del manantial está abierta y desprotegida, rondan animales vacunos y aves que dejan restos fecales y orina. Se han encontrado ratas muertas en las mangueras transportadoras”; “Esa es la calidad de agua que recibimos en nuestros hogares”, expresa el clamor de los pobladores.

Sus pedidos, que se remontan al 2024, persisten sin respuesta. Por ello, exigen declarar la emergencia sanitaria, medida que —afirman— ayudaría, aunque no resolvería todo el problema.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), la hepatitis A se transmite por el consumo de agua o alimentos contaminados con el virus. La hepatitis viral es una inflamación del hígado causada por diferentes tipos de virus, siendo la más común la hepatitis A.

Exigen retomar proyecto de agua potable

Desde el Consejo Regional de Arequipa, el miércoles 22 de octubre se propuso declarar en emergencia sanitaria el distrito de Tauría. También se pidió retomar el proyecto de agua potable, paralizado desde hace varios años.

Según los comuneros, las autoridades conocían del problema con anterioridad, pero refieren que no se tomaron acciones concretas, lo que ha generado desconfianza y frustración en la población.