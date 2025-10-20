HOYSuscripcion LR Focus

TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     
¿Qué hacer en Halloween? Cinco ideas para poder celebrar con familia y amigos

Faltan pocos días para Halloween. La creatividad se hace presente al elaborar disfraces únicos con ropa reciclada y accesorios simples.

Fiestas temáticas, películas de terror y manualidades.
Fiestas temáticas, películas de terror y manualidades. | Foto: composición LR/ Pequerecetas/selfpackaging

Falta poco para Halloween y miles de ciudadanos aprovecharán esta celebración para reunirse con la familia y amigos. Cabe resaltar, que esta fiesta tiene su origen norteamericano y se expandió a varios países, incluyendo Latinoamérica, porque brinda la oportunidad de disfrazarse, pedir dulces, ir a fiestas, decorar casas o ver películas de miedo como algo divertido.

En Perú, aunque no es una festividad tradicional peruana, su popularidad aumentó muchísimo en las últimas décadas, especialmente entre los niños y adolescentes. En esta nota te damos 5 buenas ideas para disfrutar este día.

Elaborar tu propio disfraz

Crear tu propio disfraz para Halloween es una forma creativa y económica de celebrar Halloween, además de permitirte expresar tu estilo y personalidad. Puedes reutilizar ropa vieja, usar materiales reciclados, maquillaje casero y accesorios simples para dar vida a personajes clásicos como brujas, zombis o fantasmas, o incluso inventar uno completamente original. También puedes involucrar a tu familia o amigos.

Ver una película de terror

Una de las formas más clásicas y emocionantes de celebrar Halloween será ver una película de terror. Ya sea solo o en compañía de amigos, puedes elegir desde cintas clásicas hasta estrenos recientes, dependiendo de si buscas miedo intenso o solo una dosis de suspenso divertido.

Halloween tiene sus raíces en una antigua celebración celta llamada Samhain. Foto: difusión

Halloween tiene sus raíces en una antigua celebración celta llamada Samhain. Foto: difusión

Cena temática de Halloween

Otra manera excelente manera de reunir a familia y amigos en una velada divertida y creativa es tener una cena temática. Puedes ambientar el espacio con velas, telarañas, calabazas y luces tenues, y preparar platos decorados especialmente para la ocasión, como pizzas con forma de momias, cupcakes con ojos saltones o bebidas 'embrujadas'.

Adrenalina sin salir de casa. Foto: difusión

Adrenalina sin salir de casa. Foto: difusión

Asiste a una fiesta temática de Halloween

Asistir a una fiesta temática de Halloween es una otra alternativa divertida y segura para quienes desean celebrar sin recorrer las calles pidiendo dulces. Estas fiestas, que pueden durar algunas horas, suelen incluir música, concursos de disfraces, juegos interactivos y una ambientación acorde con la fecha. Además, existen circuitos de terror para los más valientes y fiestas infantiles especialmente diseñadas para los más pequeños, con actividades supervisadas y entretenimiento temático.

Disfrázate y diviértete. Crea tu propio look aterrador. Foto: difusión

Disfrázate y diviértete. Crea tu propio look aterrador. Foto: difusión

Manualidades de Halloween en familia

Una forma divertida y creativa de celebrar es realizar manualidades. Desde decorar calabazas y hacer máscaras hasta crear fantasmas con papel o linternas recicladas, estas actividades permiten compartir tiempo de calidad mientras se ambienta la casa con toques terroríficos hechos a mano.

