HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     
Sociedad

¡Alerta en Lima y Callao! Duraznos con altos niveles de plaguicidas superan los límites permitidos

Un estudio revela que cuatro de cada cinco duraznos en mercados de Lima contienen residuos de plaguicidas por encima de los límites permitidos, poniendo en riesgo la salud de los consumidores.

Se han reportado en algunos mercados de Lima y Callao cuatro de cada cinco duraznos contaminados.
Se han reportado en algunos mercados de Lima y Callao cuatro de cada cinco duraznos contaminados. | Foto: composición LR/Salud con lupa

El durazno, una de las frutas más apreciadas por su aroma y sabor dulce, esconde un peligro invisible en los puestos de los mercados limeños. Un monitoreo ciudadano realizado en octubre de 2025 reveló que cuatro de cada cinco muestras analizadas contenían residuos de plaguicidas por encima de los límites permitidos por la normativa peruana.

El estudio, efectuado por el laboratorio Mérieux Nutrisciences, acreditado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), analizó duraznos de la variedad Huayco vendidos en cinco mercados representativos de Lima y Callao: el Gran Mercado Mayorista de Lima (Santa Anita), Lobatón (Lince), San José (Jesús María), Bellavista y Minka (Callao).

TE RECOMENDAMOS

ESTADO DE EMERGENCIA Y NOS HABÍAMOS T3RRUQU34D0 TANTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Abastecen alimentos con plaguicida vetado desde 2023 en el Gran Mercado Mayorista de Lima

lr.pe

Los alarmantes resultados de los recientes estudios que ponen en evidencia el alto índice de plaguicidas

Los resultados fueron alarmantes. Solo una muestra —la recolectada en el Mercado San José de Jesús María— cumplió con los límites establecidos en el país. En contraste, las otras cuatro fueron clasificadas como no aptas para el consumo humano al superar los Límites Máximos de Residuos (LMR) de plaguicidas. Bajo los estándares de EE. UU., ninguna habría sido considerada segura para su consumo.

El caso más grave se registró en el mercado Minka, donde se hallaron concentraciones de isoprotiolano 45 veces superiores al valor legal, mientras que los niveles de plaguicidas como el azociclotín y el cihexatín presentaron un alcance 20 veces más alto de lo permitido. Estas sustancias, empleadas para combatir hongos e insectos en los cultivos, pueden afectar el sistema nervioso y causar daños hepáticos cuando se acumulan en el organismo.

PUEDES VER: Escolares de Piura serán atendidos en hospital de Ecuador ante eventual intoxicación masiva

lr.pe

La importancia de mantener en buen estado los duraznos

El consumo directo de duraznos sin una adecuada limpieza o pelado incrementa el peligro. Muchos consumidores los comen frescos, atraídos por su apariencia aterciopelada, sin saber que los residuos pueden ingresar al cuerpo a través de la cáscara y acumularse en distintos órganos.

La situación plantea la necesidad urgente de reforzar la supervisión del uso de agroquímicos y promover prácticas agrícolas más seguras. Mientras tanto, los especialistas recomiendan lavar y pelar cuidadosamente la fruta antes de consumirla, o preferir productos con certificación de producción orgánica.

¿Qué consecuencias podría llevar a las personas consumir frutas contaminadas?

Ante los recientes hallazgos, el Monitoreo Ciudadano de Pesticidas en Alimentos advirtió sobre la necesidad de reforzar la vigilancia y el control sanitario de las frutas, debido a que la presencia de residuos de plaguicidas por encima de los límites permitidos podría poner en riesgo la salud de la población.

Según el organismo, el consumo prolongado de estos productos contaminados puede incrementar el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas y otros problemas de salud a largo plazo.

Notas relacionadas
La Libertad: 40 personas sufren intoxicación tras comer pollada

La Libertad: 40 personas sufren intoxicación tras comer pollada

LEER MÁS
Indignación en China por guardería que intoxicó con plomo a 233 niños: alimentos tenían colorantes ilegales

Indignación en China por guardería que intoxicó con plomo a 233 niños: alimentos tenían colorantes ilegales

LEER MÁS
Hombre murió por beber del mismo termo todos los días en Taiwán: el plomo acumulado en el envase le provocó neumonía

Hombre murió por beber del mismo termo todos los días en Taiwán: el plomo acumulado en el envase le provocó neumonía

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao? Lo que indica el decreto de estado de emergencia publicado en El Peruano

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao? Lo que indica el decreto de estado de emergencia publicado en El Peruano

LEER MÁS
¿Las clases en los colegios se suspenden este 23 y 24 de octubre? Esto es lo que dice Minedu

¿Las clases en los colegios se suspenden este 23 y 24 de octubre? Esto es lo que dice Minedu

LEER MÁS
Motociclistas rechazan uso de chalecos por considerarlo ''inconstitucional'' y proponen uso de chips en placas: ''Disfraz para el delincuente''

Motociclistas rechazan uso de chalecos por considerarlo ''inconstitucional'' y proponen uso de chips en placas: ''Disfraz para el delincuente''

LEER MÁS
Continúan los ataques a transportistas pese a medidas del Ejecutivo: gremios analizan la posibilidad de un paro

Continúan los ataques a transportistas pese a medidas del Ejecutivo: gremios analizan la posibilidad de un paro

LEER MÁS
Joven venezolano que ingresó a Ingeniería en la UNMSM cuenta los desafíos que enfrentó en su preparación: "Me gustaría ganar un Premio Nobel"

Joven venezolano que ingresó a Ingeniería en la UNMSM cuenta los desafíos que enfrentó en su preparación: "Me gustaría ganar un Premio Nobel"

LEER MÁS
Temblor en Perú HOY, miércoles 22 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Temblor en Perú HOY, miércoles 22 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Afiliados a las AFP podrían aumentar monto límite de retiro: ¿qué se necesita para desembolsar más de S/21.400?

¿Fin de la época dorada? Precio del oro cae por segundo día consecutivo

Jefe de la ONU arremete contra Donald Trump y pide frenar la desinformación sobre el cambio climático

Sociedad

Marcha de 25 de octubre: ¿transportistas participarán en manifestación convocada por la Generación Z?

¿Las clases en los colegios se suspenden este 23 y 24 de octubre? Esto es lo que dice Minedu

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

San Marcos envía carta notarial a congresista Jorge Montoya y exige rectificación por terruqueo sin pruebas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025