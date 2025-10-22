¡Alerta en Lima y Callao! Duraznos con altos niveles de plaguicidas superan los límites permitidos

Se han reportado en algunos mercados de Lima y Callao cuatro de cada cinco duraznos contaminados. | Foto: composición LR/Salud con lupa

El durazno, una de las frutas más apreciadas por su aroma y sabor dulce, esconde un peligro invisible en los puestos de los mercados limeños. Un monitoreo ciudadano realizado en octubre de 2025 reveló que cuatro de cada cinco muestras analizadas contenían residuos de plaguicidas por encima de los límites permitidos por la normativa peruana.

El estudio, efectuado por el laboratorio Mérieux Nutrisciences, acreditado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), analizó duraznos de la variedad Huayco vendidos en cinco mercados representativos de Lima y Callao: el Gran Mercado Mayorista de Lima (Santa Anita), Lobatón (Lince), San José (Jesús María), Bellavista y Minka (Callao).

Los alarmantes resultados de los recientes estudios que ponen en evidencia el alto índice de plaguicidas

Los resultados fueron alarmantes. Solo una muestra —la recolectada en el Mercado San José de Jesús María— cumplió con los límites establecidos en el país. En contraste, las otras cuatro fueron clasificadas como no aptas para el consumo humano al superar los Límites Máximos de Residuos (LMR) de plaguicidas. Bajo los estándares de EE. UU., ninguna habría sido considerada segura para su consumo.

El caso más grave se registró en el mercado Minka, donde se hallaron concentraciones de isoprotiolano 45 veces superiores al valor legal, mientras que los niveles de plaguicidas como el azociclotín y el cihexatín presentaron un alcance 20 veces más alto de lo permitido. Estas sustancias, empleadas para combatir hongos e insectos en los cultivos, pueden afectar el sistema nervioso y causar daños hepáticos cuando se acumulan en el organismo.

La importancia de mantener en buen estado los duraznos

El consumo directo de duraznos sin una adecuada limpieza o pelado incrementa el peligro. Muchos consumidores los comen frescos, atraídos por su apariencia aterciopelada, sin saber que los residuos pueden ingresar al cuerpo a través de la cáscara y acumularse en distintos órganos.

La situación plantea la necesidad urgente de reforzar la supervisión del uso de agroquímicos y promover prácticas agrícolas más seguras. Mientras tanto, los especialistas recomiendan lavar y pelar cuidadosamente la fruta antes de consumirla, o preferir productos con certificación de producción orgánica.

¿Qué consecuencias podría llevar a las personas consumir frutas contaminadas?

Ante los recientes hallazgos, el Monitoreo Ciudadano de Pesticidas en Alimentos advirtió sobre la necesidad de reforzar la vigilancia y el control sanitario de las frutas, debido a que la presencia de residuos de plaguicidas por encima de los límites permitidos podría poner en riesgo la salud de la población.

Según el organismo, el consumo prolongado de estos productos contaminados puede incrementar el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas y otros problemas de salud a largo plazo.