Tras una inspección al Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML), ubicado en Santa Anita, un informe del Ministerio Público reveló que productos de consumo humano evidenciaron límites excesivos permisibles de plaguicidas químicos. Las frutas y verduras examinadas por laboratorios arrojaron resultados alarmantes sobre el hallazgo de residuos contaminantes.

Según los documentos obtenidos por La República, las muestras tomadas, a cargo de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima por investigación en curso, evidencian un tóxico componente en uno de los alimentos comercializados en el establecimiento mayorista que distribuye a otros mercados de Lima.

Ministerio Público advierte hallazgo de plaguicidas químicos en productos del GMML.

El 23 de mayo del 2025, personal de la Municiplidad de Santa Anita junto a SENASA tomaron una muestra de mango de un stand ubicado en el ala B del mercado para una evaluación. El resultado toxicológico detectó el plaguicida clorpirifos en la fruta, un químico agrícola prohibido por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) desde el 2023.

El especialista en bioquímica, Jose Always Huamán, sostuvo que el consumo de este plaguicida puede causar efectos adversos en la salud como mareos, fatiga, náuseas y cambios en el ritmo cardiaco frente a una exposición baja. Sin embargo, si se detecta un gran consumo del producto, este podría generar parálisis, convulsiones y hasta la muerte.

SENASA halló en el apio plaguicidas prohibidos para el consumo humano.

Además del hallazgo de residuos contaminantes, el informe detalla fallas graves en el sistema de fiscalización del establecimiento mayorista, administrado por EMMSA (Empresa Municipal de Mercados S.A.), entidad adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Según el fiscal Roldán Soto Salazar, durante la inspección. “Se constató que los camiones que ingresaban por las garitas de control no contaban con guías de remisión, ni documentación alguna que permita identificar el origen del producto, como tampoco se realiza ningún tipo de control de trazabilidad”, se lee en el informe.

"Podemos cerrar el mercado mayorista, pero eso implica desabastecer a todo Lima"

Olimpio Alegría, alcalde de Santa Anita, señaló para este medio que estos hallazgos representan un riesgo para la salud de todos los consumidores. No obstante, afirmó que la solución inicial no debería ser la clausura del establecimiento, aunque es una posibilidad evaluada si no llega a un acuerdo con López Aliaga.

“No podemos hacernos de la vista gorda (...) Tenemos aquí el mercado mayorista EMMSA, que forma parte de la municipalidad (de Lima). Tenemos quejas y/o denuncias fiscales por omisiones de funciones, [pero] no se trata de clausurar, se trata que entre autoridades dialoguemos (...) Este es el mercado que abastece todo Lima", señaló a La República.

Además, Alegría también denuncia que como autoridad distrital ha intentado comunicarse con la Municipalidad de Lima para solucionar los inconvenientes presentados. No obstante, afirma que no han sido recibidos. "Es antidemocrático que el alcalde de Lima (Rafael López Aliaga) no nos pueda recibir y no pueda tener ese diálogo (...) “Me parece que el alcalde ya está en campaña, me imagino que no tiene tiempo”, sostuvo.

EL GMML recibe a diario cientos de toneladas de productos que abastecen otros mercados de la ciudad de Lima.

Midragri prohibió el uso y comercialización del clorpirifos hace dos años

En el 2020, el Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri) informó que la Unión Europea decidió no renovar la aprobación de las sustancias activas clorpirifos y clorpirifos-metil. La disposición, según la modificación realizada en el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) N° 540/2011 de la Comisión Europea, solicitaba a los países retirar, a más tardar en febrero de ese año, los productos que contengan algunas de esas sustancias activas, que se aplicaban en cultivos.

No obstante, fue recién en el 2023 cuando la cartera, dirigida por el actual ministro Ángel Manuel Manero Campos, oficializó su prohibición, importación y fabricación. La resolución, publicada en el Diario oficial El Peruano, facultaba a Senasa a realizar un plan de trabajo para el retiro oportuno del plaguicida.

En esa línea, el alcalde de Santa Anita confirmó que el municipio recibió la disposición fiscal para actuar según sus competencias, ante la persistencia de dicho producto en alimentos del mercado. De seis muestras tomadas por la Fiscalía, cuatro presentaron residuos de pesticidas no aptos para el consumo humano.

"Imagínese, es inmenso el mercado, y cuál sería el porcentaje que tiene este tipo de contaminación (...) Nos hemos sentado con el gerente del mercado, le hemos dado plazos, pero pareciera que no hay voluntad política. Porque ellos pueden tener voluntad de hacer las cosas, pero si no tienen presupuesto, no van a poder cumplir con las exigencias en tema de seguridad", señaló.

Consumo de pesticida podría ocasionar cáncer

Fernando Osores, especialista en toxicología clínica, especificó a este diario que el insecticida organofosforado ha sido ampliamente utilizado en la agricultura peruana para el control de diversas plagas, que no solo tiene un alto impacto en el ecosistema, sino también en el ser humano.

"Puede producir alteraciones en la salud, desde leves hasta graves. En el Perú, ya se han reportado intoxicaciones por este tipo de insecticidas. El Centro Nacional de Epidemiología, entre enero y marzo del 2025, ha reportado aproximadamente 499 casos de intoxicación aguda relacionados a pesticidas", sentenció

Asimismo, indicó que este producto está considerado como un "potencial cancerígeno" en la salud, según el Instituto de Investigación del Cáncer de la OMS. De acuerdo con Osores, "este es un problema de años" e indica la poca preocupación que le genera al Ministerio de Salud (Minsa) con respecto al impacto de los pesticidas en la salud humana.

Para el especialista, el Minsa debe intervenir y coordinar con el Midagri para enfrentar la problemática, porque "podría generar enfermedades crónicas de aquí a diez años, sino se toma las medidas correspondientes".

