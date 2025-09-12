HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Escolares de Piura serán atendidos en hospital de Ecuador ante eventual intoxicación masiva

Cincuenta alumnos de Suyo participaron de simulacro de intoxicación alimentaria. Los más graves irían a Ecuador que tiene un nosocomio cercano de mayor complejidad.

Simulacro binacional contó con participación de personal del hospital de Macará (Ecuador). Foto: Almendra Ruesta - La República.
Simulacro binacional contó con participación de personal del hospital de Macará (Ecuador). Foto: Almendra Ruesta - La República.
1/2

En el distrito de Suyo, región de Piura, se llevó a cabo el primer simulacro binacional de intoxicación alimentaria masiva. En esta ocasión, 50 alumnos de la institución educativa Almirante Miguel Grau fueron atendidos durante la simulación en el centro de salud de Suyo y en el hospital de Macará (Ecuador).

En el ejercicio se simuló que 28 estudiantes presentaron cuadros graves de intoxicación, de los cuales 12 fueron referidos al nosocomio en Ecuador, ya que es el establecimiento de mayor complejidad más cercano.

Al finalizar el simulacro se realizó un balance de los resultados. De este participaron los representantes de la Dirección Subregional de Salud Luciano Castillo Colonna, Ministerio de Salud, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura, agentes de la Policía de Suyo, Fiscalía, Municipalidad de Suyo, personal sanitario del Hospital de Macará (Ecuador) y bomberos de esta jurisdicción.

"Se tiene que fortalecer el establecimiento de salud (de Suyo), así como mejorar la comunicación entre Suyo y Macará. También se debe facilitar mayor personal a este centro para elevarlo de I-3 a I-4 y pasar de brindar una atención de 12 horas a una de 24 horas", señaló José Roncal, representante de la Dirección General de Gestión de Riesgo y Desastres del Ministerio de Salud.

Escasez de médicos en frontera peruana

Con respecto a las condiciones sanitarias en Suyo, Estefany Amaya, directora del centro de salud, sostuvo que solo cuentan con tres médicos generales para atender a una población de 1.500 personas.

larepublica.pe

"Necesitamos más personal médico para que no se retrasen las consultas. Aquí vienen tanto peruanos como ecuatorianos para ver sus vacunas, por el servicio de obstetricia o por picadura de animales como el macanche (boa)", aseveró la licenciada.

