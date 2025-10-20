HOYSuscripcion LR Focus

TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori
Sociedad

Sicariato en aumento: Callao concentra el 30 % de los casos registrados a nivel nacional

El Callao se ha convertido en la segunda región con más homicidios en el país. Mientras tanto,PNP investiga el asesinato del salsero Johan Mora y su bailarina Ariana Cañola, presuntamente vinclado a un ajuste de cuentas.

Matan a balazos a salsero y bailarina en el Callao. Foto: composición LR/ Difusión.
Matan a balazos a salsero y bailarina en el Callao. Foto: composición LR/ Difusión.

Este fin de semana, la voz del salsero Johan Mora (28), vocalista del grupo La Timbera Orquesta, y la de su joven bailarina, Ariana Cañola (19), fueron silenciadas por disparos de arma de fuego. El ataque ocurrió durante un quinceañero en el asentamiento humano Francisco Bolognesi, en la zona de Sarita Colonia (Callao), y se suma a los más de 5.000 homicidios registrados por este medio periodístico en lo que va de 2025.

Esta cifra difiere de manera significativa de los datos oficiales del Estado peruano que, según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), reporta solo 1.791 casos en el mismo periodo. Por su parte, datos del Ministerio del Interior (Mininter) señalan que la Provincia Constitucional del Callao concentra el 30% de los casos de sicariato registrados a nivel nacional en lo que va del año.

DESPUÉS DE MU3RT0 Y H3R1D0S, Y JOSÉ JERÍ DEVOTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Asimismo, ocupa el segundo lugar —después de Lima— con más denuncias por homicidio. A esto se suma el incremento de la extorsión: entre enero y julio de 2025 se contabilizaron 555 denuncias por este delito en sus siete sectores, principalmente en los distritos del Callao y Ventanilla. Solo en el mes de septiembre se registraron 12 homicidios con características similares.

La República se comunicó con el Gobierno Regional del Callao (GORE Callao) para conocer las acciones que se están implementando frente a la creciente ola de extorsión y sicariato que afecta a la provincia, así como para solicitar información sobre el homicidio del salsero y la bailarina. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.

Ataque contra banda salsera en investigación

A las 2:30 am del último domingo 19 de octubre, desconocidos dispararon a balazos contra Johan Mora y Ariana Cañola. De acuerdo con información preliminar, la Policía Nacional del Perú (PNP) no descarta que el asesinato esté relacionado con un posible caso de extorsión o ajuste de cuentas. 

Sin embargo, la hermana de Mora afirma que el cantante no habría recibido mensajes extorsivos previos al homicidio.  “No tenía ningún problema con nadie, a él no lo molestaban, sabemos que no ha sido extorsión, ni ajuste de cuentas. Yo creo que ha sido una equivocación”, manifestó durante el velorio del joven músico.

Este hecho se suma al atentado contra la agrupación Agua Marina, ocurrido el 8 de octubre, cuando los hermanos Luis y Manuel Quiroga, el tecladista César More Nizama, el animador Wilson Ruiz Julca y un vendedor de bebidas alcohólicas resultaron heridos de bala durante un concierto en el local del Círculo de Suboficiales, Técnicos y Supervisores del Ejército del Perú, en el distrito de Chorrillos.

La Dirincri Callao y la Divincri Lima Norte ya asumieron la investigación del caso. Hasta ahora, se han recabado imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de testigos. En tanto, fuentes policiales informaron que los atacantes se movilizaban en una motocicleta negra sin placa; uno de ellos portaba un arma automática y vestía una gorra roja. Por lo que la precisión de los disparos refuerza la hipótesis de un crimen por encargo.

Homicidios en el Callao no cesan

El 22 de septiembre, Michael Alva Reye (36) fue asesinado a balazos mientras conducía un colectivo informal con pasajeros a bordo. El ataque ocurrió en el cruce de las avenidas Óscar Benavides y Santa Rosa, a escasos metros de la sede del Poder Judicial del Callao.

De acuerdo con testigos, dos vehículos interceptaron la unidad y varios sujetos descendieron para disparar contra el conductor, quien recibió al menos cuatro impactos de bala. Pese a la violencia del ataque, ningún pasajero resultó herido.

Hasta el momento, datos del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL-PNP) indican que entre enero y septiembre de 2025 se registraron 20.705 casos de extorsión, lo que representa un incremento del 28,8 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 16.075 denuncias.

Asimismo, un informe del Observatorio del Crimen y la Violencia —iniciativa del Banco de Crédito y la consultora Capital Humano y Social— estimó que, solo este año, alrededor de 180 conductores del transporte urbano a nivel nacional han sido asesinados por negarse a pagar cupos: 101 mototaxistas y taxistas, y 79 colectiveros, choferes de micros y buses. A esta cifra se suman 14 jaladores de pasajeros. Además, se ha registrado el asesinato de al menos 12 artistas, entre cantantes y trabajadores vinculados al sector del entretenimiento.

Bandas extorsivas operan desde prisión 

El pasado 16 de octubre, integrantes de la banda criminal ‘Clan del Norte’, que opera desde prisión, dispararon contra una combi de transporte urbano que cubría la ruta Chepén–Lurín.  Como resultado, fallecieron el chofer, Yorbel Salazar Romero (42), de nacionalidad venezolana, y una vendedora de desayunos identificada con las iniciales M.D.M. (47), quien se encontraba a bordo del vehículo de regreso a su domicilio. Deja a cuatro hijos en la orfandad. Además, dos pasajeros permanecen hospitalizados con pronóstico reservado.

El 22 de agosto, la banda criminal también se atribuyó el asesinato de Percy Martín Custodio Arellano, conductor de la empresa de transporte “505”, quien fue acribillado en el cruce de las avenidas Los Chancas y Huarochirí. Según testigos, Custodio realizaba su ruta habitual cuando fue interceptado por un grupo de sicarios a bordo de motocicletas vinculados a la organización ‘Clan del Norte’, quienes le dispararon a quemarropa. Autoridades confirmaron que esta organización opera desde la cárcel y habría coordinado el atentado como parte de sus campañas de extorsión.

“No se lo voy a volver a repetir. Estoy llegando a ustedes de buena manera. Si quieren que mande a mi gente y deje dos o tres muertos en ese paradero, y mande a prender unas combis, ustedes me dicen (…) O buscan manera y se alinean con nosotros, el Clan del Norte, o los vamos a seguir matando para que estén claros. O se reúnen y se ponen de acuerdo para que colaboren con nosotros o los vamos a seguir matando”, son las palabras que se oyen decir a un hombre en un audio extorsivo enviado a través de WhatsApp a un grupo de cobradores y choferes de Lurín. 

De acuerdo con una trabajadora del sector transporte, cuya identidad se mantiene en reserva, esta banda criminal exige cupos de entre 200 y 500 soles como pago inicial para otorgar “protección” a los vehículos que operan en algunos paraderos del distrito. Además, solicita pagos diarios de aproximadamente 20 soles.

