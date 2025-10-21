HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     
Sociedad

Joven bailarina de la Timbera Orquesta asesinada en el Callao estaba a meses de graduarse en Administración: "Intentó correr"

La bailarina Ariana Cañola, de 19 años, murió tras un atentado en el Callao. La familia exige justicia y afirma que ella fue una víctima colateral del ataque que tenía como objetivo al vocalista de la orquesta.

Joven bailarina de la Timbera Orquesta fallece en atentado en el Callao
Joven bailarina de la Timbera Orquesta fallece en atentado en el Callao

La joven bailarina Ariana Cañola, de 19 años, integrante de la Timbera Orquesta, falleció la madrugada del último domingo 19 de octubre tras recibir impactos de bala durante un atentado ocurrido en una presentación en la zona de Sarita Colonia, en el Callao. En el ataque también resultó herido el vocalista de la agrupación, Johan Mora.

Durante el velorio, la madre de Ariana lamentó profundamente su pérdida y contó que su hija estaba a punto de culminar la carrera de Administración de Empresas el 27 de diciembre. “Tenía proyectos, no tenía enemigos, no tenía novio. Siempre su amor ha sido la danza (…) Desde los 16 años pertenecía a La Timbera. Hoy encuentro a mi hijita en un cajón. Mi hija necesita justicia”, expresó entre lágrimas.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Banda familiar de extorsionadores amenazaba a sus jefes y compañeros de trabajo: exigían pagos de S/15.000

lr.pe

Familia de joven bailarina exige justicia tras ataque armado en Callao

La familia de la joven bailarina sostiene que el ataque estaba dirigido al vocalista de la orquesta, Johan Mora, y que la joven fue una víctima colateral del atentado. “A mí me llamó el policía y me comentó que, por la forma como le han disparado a Johan, esto fue para él (…) por la cantidad de casquillos, esto no era un asalto. A mi hija le cayó en la espalda cuando ella intentó correr”, relató su madre.

Asimismo, agradeció las muestras de afecto y los homenajes que viene recibiendo su hija. “Vinieron a hacer un homenaje su grupo de danza afroperuana, junto a todos los grupos (…) La Timbera me pidió que la llevara hasta el encuentro con Johan”, contó.

Lo último que la madre le dijo antes de que Ariana saliera a la presentación en el Callao fue: “Dios te bendiga”. Este martes 21 de octubre, a las 2 de la tarde, se realiza un último homenaje a cargo de sus compañeros del instituto y colegas danzantes antes del entierro.

PUEDES VER: Capturan a menor de 16 años, presunto sicario del cantante urbano Franco Danós, en barbería del Callao

lr.pe

Atentado en el Callao: Fiscalía inicia investigaciones

La familia del músico Johan Mora descartó que el atentado contra él y la bailarina Ariana Cañola estuviera relacionado con un caso de extorsión y señaló que podría tratarse de un error de los sicarios. Adalys, hermana del cantante, indicó: “Él vivía una vida bastante tranquila (…) lo que creemos es que ha sido por un tema de confusión, pero no había ningún tipo de extorsión”.

Además, recordó que recientemente la orquesta celebró sus tres años de fundación y que Johan estaba cumpliendo sus sueños. “Sí lo logró y su voz está siendo escuchada (…) que lo recuerden como era: bastante alegre, divertido, era la alegría de esta casa”, declaró.

La familia exigió a las autoridades reforzar la seguridad, especialmente para orquestas y jóvenes que desean dedicarse a la música. También informaron que Johan había grabado una entrevista que se publicará próximamente.

Por su parte, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao inició diligencias urgentes tras el asesinato de ambos tras una presentación en un local del asentamiento humano Francisco Bolognesi. El fiscal a cargo abrió investigación preliminar por homicidio contra quienes resulten responsables.

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao realiza peritajes a casquillos y muestras de sangre, busca cámaras de seguridad en la zona y analiza las imágenes. Además, recaba declaraciones de testigos y familiares, así como otras diligencias orientadas a identificar a los responsables.

Notas relacionadas
Banda familiar de extorsionadores amenazaba a sus jefes y compañeros de trabajo: exigían pagos de S/15.000

Banda familiar de extorsionadores amenazaba a sus jefes y compañeros de trabajo: exigían pagos de S/15.000

LEER MÁS
Este puerto peruano quedó entre los 3 más eficientes de América Latina, según estudio del Banco Mundial y S&P Global: solo es superado por Colombia y Ecuador

Este puerto peruano quedó entre los 3 más eficientes de América Latina, según estudio del Banco Mundial y S&P Global: solo es superado por Colombia y Ecuador

LEER MÁS
A bordo del 'Nazareno Móvil': así llegará el Señor de los Milagros al Callao después de 22 años

A bordo del 'Nazareno Móvil': así llegará el Señor de los Milagros al Callao después de 22 años

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Conductor de la tercera edad salva de morir tras ataque de 7 balazos contra bus Translicsa en SMP: "Corrí a toda velocidad"

Conductor de la tercera edad salva de morir tras ataque de 7 balazos contra bus Translicsa en SMP: "Corrí a toda velocidad"

LEER MÁS
Primeros puestos de Ingeniería Biomédica y Física ingresaron a la UNMSM con sencillo método: “Es mejor hacer un poco bien que mucho, pero mal”.

Primeros puestos de Ingeniería Biomédica y Física ingresaron a la UNMSM con sencillo método: “Es mejor hacer un poco bien que mucho, pero mal”.

LEER MÁS
Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

LEER MÁS
Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

LEER MÁS
Banda familiar de extorsionadores amenazaba a sus jefes y compañeros de trabajo: exigían pagos de S/15.000

Banda familiar de extorsionadores amenazaba a sus jefes y compañeros de trabajo: exigían pagos de S/15.000

LEER MÁS
¿Este 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Revisa lo que indica el calendario oficial de descansos a nivel nacional

¿Este 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Revisa lo que indica el calendario oficial de descansos a nivel nacional

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Consejo Fiscal: Congreso aprobó 101 "leyes adversas" con un perjuicio al tesoro por más de S/35.000 millones con aval del Gobierno

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Sociedad

Fiscalía dicta nueve meses de prisión preventiva contra feminicida en Yurimaguas: sujeto atacó a su enamorado por intentar defenderla

Reportan voraz incendio cerca al Hospital Mogrovejo, Cercado de Lima: siniestro consumió siete viviendas

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Papá de Trvko sirvió al Ejercito y responde a Fernando Rospigliosi: "Yo he combatido contra el terrorismo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025