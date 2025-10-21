La joven bailarina Ariana Cañola, de 19 años, integrante de la Timbera Orquesta, falleció la madrugada del último domingo 19 de octubre tras recibir impactos de bala durante un atentado ocurrido en una presentación en la zona de Sarita Colonia, en el Callao. En el ataque también resultó herido el vocalista de la agrupación, Johan Mora.

Durante el velorio, la madre de Ariana lamentó profundamente su pérdida y contó que su hija estaba a punto de culminar la carrera de Administración de Empresas el 27 de diciembre. “Tenía proyectos, no tenía enemigos, no tenía novio. Siempre su amor ha sido la danza (…) Desde los 16 años pertenecía a La Timbera. Hoy encuentro a mi hijita en un cajón. Mi hija necesita justicia”, expresó entre lágrimas.

Familia de joven bailarina exige justicia tras ataque armado en Callao

La familia de la joven bailarina sostiene que el ataque estaba dirigido al vocalista de la orquesta, Johan Mora, y que la joven fue una víctima colateral del atentado. “A mí me llamó el policía y me comentó que, por la forma como le han disparado a Johan, esto fue para él (…) por la cantidad de casquillos, esto no era un asalto. A mi hija le cayó en la espalda cuando ella intentó correr”, relató su madre.

Asimismo, agradeció las muestras de afecto y los homenajes que viene recibiendo su hija. “Vinieron a hacer un homenaje su grupo de danza afroperuana, junto a todos los grupos (…) La Timbera me pidió que la llevara hasta el encuentro con Johan”, contó.

Lo último que la madre le dijo antes de que Ariana saliera a la presentación en el Callao fue: “Dios te bendiga”. Este martes 21 de octubre, a las 2 de la tarde, se realiza un último homenaje a cargo de sus compañeros del instituto y colegas danzantes antes del entierro.

Atentado en el Callao: Fiscalía inicia investigaciones

La familia del músico Johan Mora descartó que el atentado contra él y la bailarina Ariana Cañola estuviera relacionado con un caso de extorsión y señaló que podría tratarse de un error de los sicarios. Adalys, hermana del cantante, indicó: “Él vivía una vida bastante tranquila (…) lo que creemos es que ha sido por un tema de confusión, pero no había ningún tipo de extorsión”.

Además, recordó que recientemente la orquesta celebró sus tres años de fundación y que Johan estaba cumpliendo sus sueños. “Sí lo logró y su voz está siendo escuchada (…) que lo recuerden como era: bastante alegre, divertido, era la alegría de esta casa”, declaró.

La familia exigió a las autoridades reforzar la seguridad, especialmente para orquestas y jóvenes que desean dedicarse a la música. También informaron que Johan había grabado una entrevista que se publicará próximamente.

Por su parte, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao inició diligencias urgentes tras el asesinato de ambos tras una presentación en un local del asentamiento humano Francisco Bolognesi. El fiscal a cargo abrió investigación preliminar por homicidio contra quienes resulten responsables.

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao realiza peritajes a casquillos y muestras de sangre, busca cámaras de seguridad en la zona y analiza las imágenes. Además, recaba declaraciones de testigos y familiares, así como otras diligencias orientadas a identificar a los responsables.