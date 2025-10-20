El alumno Liam Darien Dodkin Casas, de 17 años, alcanzó el primer puesto en el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para la carrera de Economía Pública, tras prepararse en la Academia Preuniversitaria Municipal de Surco.

Con un puntaje de 1235.500, el joven vecino de la urbanización Los Sauces y exalumno de la I. E. N.° 7009 Federico Villarreal logró cumplir su sueño de convertirse en sanmarquino. “Cuando vi el color verde ya estaba a punto de gritar. ¡En primer puesto!”, recordó emocionado Liam, quien se preparó con constancia desde enero de este año.

Liam Darien Dodkin fue reconocido por alcalde de Surco

Por su destacado logro, Liam fue reconocido por el alcalde de Surco, Carlos Bruce, en una ceremonia realizada en el despacho municipal. Durante el encuentro, el burgomaestre le entregó un diploma de honor y expresó su orgullo por el resultado obtenido, resaltando que “este éxito refleja el esfuerzo personal y el compromiso del municipio con la educación de los jóvenes surcanos”.

La Academia Preuniversitaria Municipal de Surco, creada por la actual gestión, ofrece preparación gratuita a estudiantes de cuarto y quinto de secundaria y a egresados que residan o hayan estudiado en el distrito. Las clases se desarrollan en la Universidad Ricardo Palma, con el apoyo de docentes voluntarios y especialistas en psicología que brindan acompañamiento académico y socioemocional.

Entre los años 2024 y 2025, 39 alumnos de esta academia lograron ingresar a universidades como la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la Universidad Ricardo Palma (URP) y la propia Universidad Nacional Mayor de San Marcos.