Roban cargamento de medicinas destinadas a hospitales y puesto de salud de La Libertad

Detenido trasladaba las medicinas robadas en un furgón. Foto: Composición LR / Yolanda Goicochea, La República

La Comisaría PNP Miramar, perteneciente a la Región Policial La Libertad, capturó a Elmer Romero Vara (39), alias “Elmer”, presunto integrante de una red delictiva dedicada a la receptación agravada de productos medicinales sustraídos del Estado.

El operativo, se desarrolló alrededor de las 04:00 de la madrugada, luego de que los efectivos recibieran información confidencial sobre movimientos sospechosos en sectores críticos del distrito. Durante el patrullaje, los agentes detectaron un motofurgón rojo que cargaba cajas cerca de la plaza Alto Salaverry, en la provincia de Trujillo, región de La Libertad.

Al percatarse de la presencia policial, los sujetos intentaron ocultarse en una vivienda, abandonando al conductor, quien fue intervenido en flagrancia delictiva con un importante lote de medicina que sería robadas destinadas a hospitales y centros de salud públicos.

Entre lo recuperado figuran 11 cajones de sales de rehidratación oral (1,100 sobres), un cajón de Metoclopramina (30 cajas, 1 500 ampollas), un cajón de Bicarbonato de Sodio del Estado Peruano (8 cajas, 200 ampollas), un cajón de Kalyun Cloratum (16 cajas, 800 ampollas), un cajón de Clarimec antibacteriano estatal (33 cajas, 3,300 tabletas), seis cajones de Clorfenamina jarabe (480 frascos), un cajón de Gravamin (15 cajas, 4 500 pastillas), cuatro cajones de Gemfibrozilo (60 cajas, 18 000 tabletas) y diez sacos con insumos químicos (Carragenina y Pyrophosphate) presuntamente utilizados para adulterar medicamentos.

Según las investigaciones preliminares, los fármacos estaban valorizados en miles de soles y formaban parte de los lotes asignados al Ministerio de Salud para su distribución gratuita.

El detenido fue puesto a disposición de la División de Investigación de Delitos Contra el Patrimonio (DIVINCRI), mientras continúan las diligencias para identificar y capturar al resto de los integrantes de la red delictiva.