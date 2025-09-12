El Canciller peruano Sr. Elmer Schialer y el Embajador de Suiza firmaron un convenio relativo al proyecto “Agua en Emergencias” para asegurar el acceso al agua en caso de un desastre de gran magnitud en la ciudad de Lima y Callao.

El proyecto Agua en Emergencias tiene como objetivo fortalecer las capacidades de preparación de SEDAPAL y optimizar la coordinación de las autoridades peruanas competentes para garantizar el acceso al servicio de agua en un escenario de terremoto.

Contexto del proyecto

Este proyecto se enfoca en la ciudad de Lima y Callao por su alta vulnerabilidad sísmica y su densidad de población. Un sismo de gran magnitud podría afectar a millones de personas. Su impacto devastador podría dejar a seis millones de personas sin acceso a los servicios básicos de agua. Por lo que, garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de agua en un escenario de terremoto, es uno de los principales retos para las empresas prestadoras de servicio especialmente para la ciudad de Lima.

Principales actividades impulsado por el proyecto

En el marco del proyecto, se trabajacon SEDAPAL con el fin de institucionalizar la gestión de riesgos en la prestación de los servicios de agua y saneamiento, es decir que el prestador cuente con una unidad orgánica con recursos (humanos y financieros) dedicado a gestionar y reducir los riesgos, asegurando la confiablidad y continuidad del servicio de agua especialmente durante un desastre.

Se busca también fortalecer el intercambio de conocimientos y las capacidades de los responsables de la prestación del servicio, a través de simulacros, ejercicios de simulación, cursos y de un Diplomado de Gestión de riesgos de desastres enfocado en los servicios de saneamiento.

El proyecto apoya también a la identificación de albergues temporales con puntos de abastecimiento de agua con participación de todas las entidades del sector de agua y gestión de riesgos de desastres, así como de las municipalidades distritales de la ciudad de Lima y Callao

Finalmente, el proyecto también contempla fortalecer una red de Comunicadores para Emergencias, liderada por SEDAPAL con el apoyo de otras instituciones para continuar sensibilizando e informando a la población para que este mejor preparada en caso de un desastre.

Con la firma de este Convenio se reafirma el compromiso de ambos países con el acceso seguro al agua y al desarrollo de una sociedad más resiliente frente a los desastres. La experiencia de esta primera fase servirá como base para replicar los resultados hacia otros prestadores a nivel nacional y regional expuestos a amenazas sísmicas.

(NdP).