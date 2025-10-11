Aunque nació en Venezuela, la vida llevó a Miguel Di Campo por tierras brasileñas y le tenía preparado al Perú como destino final para trazar una trayectoria donde hoy impulsa la transformación digital. Comunicador por formación y especialista en políticas públicas, llegó al país tras experiencias en Telefónica y actualmente combina su rol en American Tower con la dirección de Perú Conectado, una plataforma que promueve contenidos sobre infraestructura y acceso en la agenda pública que hoy supera los 10 millones de visualizaciones.

En conversación con La República, cuenta cómo fueron los cambios que tuvo en su trabajo profesional y comparte su visión como experto en conectividad. “Tenía poco más de un año trabajando en comunicaciones y se abre una oportunidad de rotación internacional para trabajar políticas públicas para América Latina en telecomunicaciones en Brasil. Postulé y salí elegido (…). Recuerdo que en Sao Paulo estaba el corporativo de Latinoamérica y se tenían 14 países de la región, que eran todos los lugares donde había operaciones, y empezamos a hacer estudios académicos sobre políticas públicas (…), desde entonces nunca más lo dejé”, refirió.

¿Quién es Miguel Di Campo?

Nacido en Caracas, Venezuela, en 1987, Miguel Di Campo desde la adolescencia sintió una afición por escribir frente a cualquier situación que le acontecía. Durante sus últimos años de secundaria, en la Hermandad Gallega, una amiga de aquel club encontró algunos de sus escritos y, tras leerlos, le motivó a estudiar Comunicación Social. Al terminar la escuela, siguió el consejo y continuó sus estudios en la Universidad Católica Andrés Bello.

“Postulé a Estudios Internacionales, porque también me gusta mucho la diplomacia, y por ahí el interés el tema en políticas públicas, y Comunicación Social. Tuve un paso por comunicaciones corporativas, también hice marketing BTL, y cuando trabajaba en comunicaciones corporativas de Telefónica en Venezuela. Esa vicepresidencia de comunicaciones también tenía el área de Asuntos Públicos, de Relaciones Institucionales. En aquel entonces, me llamaba mucho la atención como estas personas recibían mucha gente, iban a otros lugares y lograban generar incidencia, crear un marco regulatorio, normativo, un entorno favorable para las telecomunicaciones de la empresa”, señaló.

Con 26 años y poco más de un año trabajando en comunicaciones, fue seleccionado para laborar en políticas públicas para América Latina en Brasil, como parte de una iniciativa que tenía Telefónica a nivel global. Aquel trabajo lo dejó fascinado y, aunque en un inicio se le dificultó hablar fluido el portugués, su relación con colegas brasileños le fue facilitando entender el idioma.

“Me acuerdo que entré en un área que no tenía nada que ver con comunicaciones, que se llamaba Defensoría al Cliente, donde hacía temas de estadísticas, que era muy curioso porque yo era comunicador, pero cuando conocí a la gente que estaba en comunicación y relaciones institucionales, los veía y decía yo voy a ser en tantos años esa persona, y en ese momento era impensable, tenían que pasar muchas cosas, pero tú tienes que visualizarlo”, recordó.

Perú Conectado es una iniciativa de La República.

Perú Conectado: la plataforma que acerca la tecnología a los ciudadanos

En 2016, Miguel Di Campo llegó al Perú, donde consolidó su liderazgo en el sector digital. Cinco años después nació Perú Conectado, una plataforma impulsada junto al equipo de La República con el objetivo de democratizar el conocimiento sobre tecnología, infraestructura y productividad digital.

“Por cosas de trabajo, veía asuntos públicos en telefónica, tuve la oportunidad de conocer por algunos proyectos al equipo de La República, en especial a una persona que ahora es una gran amiga, que es Vanessa Momhe. De vez en cuando teníamos reuniones para ‘pinponear’ ideas y (…), en 2022, lanzamos la primera edición. Queríamos hacerlo porque recién estábamos saliendo de pandemia y la gente estaba más programada a ver series de Netflix, hacerse unas maratones. Entonces, pensamos en hacer una miniserie sobre conectividad”, recordó.

El proyecto empezó con capítulos sobre temas de antenas y salud, el 5G, la importancia de la infraestructura y qué tan conectado está el país. Formaron un comité de expertos, en el que consiguieron el patrocinio del gerente general de American Tower y posteriormente a la CEO de Telefónica del Perú, hoy Integratel. Con el tiempo, integraron una segunda y tercera temporada entre el 2022 y 2025, donde llegaron a recibir un premio latinoamericano, llamado Democracia Digital, y a orientar sus contenidos hacia videos más utilitarias, con el que consiguieron superar los 10 millones de vistas.

“Comenzamos a pensar que cosas de la conectividad pueden ser interesantes para las personas. Cómo veo televisión digital en mi teléfono, cómo puedo hacer un pequeño negocio como WhatsApp Business, cómo lo uso para vender cosas muy fáciles, qué cursos hay para emprender, como Pequeña Pyme, y así empezamos a hacer un montón de contenido y empezó a hacerse mucho más viral (…). Pasó de ser una colaboración entre dos empresas a ser una iniciativa ya posicionada, que busca convocar a muchos más actores y estamos muy orgullosos de ello”, destacó.

Logros y retos del Perú hacia la conectividad digital

Desde su experiencia en Perú Conectado y como gerente de Asuntos Públicos de American Tower, Miguel Di Campo sostiene que el Perú ha avanzado significativamente en materia de conectividad, aunque aún enfrenta desafíos estructurales.

“En telecomunicaciones, yo diría que fuimos el primer país en América Latina que tuvo un proyecto de ley que emitía permisos para despliegue de infraestructura con aprobación automática. Esa es la famosa ley 29022, que salió por allá en 2014, si no me equivoco, y establecía un proceso de aprobación automática. Tú presentabas el expediente y en 48 horas, si no tenías ninguna observación, estaba aprobado para desplegar. Eso terminó pasando hace muy poco en Colombia, en Costa Rica, y Perú ha sido ejemplar en eso”, resaltó.

Sin embargo, reconoció que en regiones remotas del país, como Iquitos o Cerro de Pasco, donde la calidad y velocidad de la cobertura no es la mejor, persisten problemas de conectividad debido a la complicada geografía. “El Perú tiene zonas, tipo Cajamarca, con muchas montañas, valles, entonces es difícil, y además tienes muchos centros poblados muy pequeños. No te daría un número exacto, pero podemos hablar que hay más de 100.000 y es muy difícil llegar a todos ellos, porque es costoso y no es rentable para los operadores”, sostuvo.

Para Di Campo, la clave está en combinar desarrollo tecnológico con sostenibilidad. Desde American Tower, impulsa el despliegue compartido y ético de infraestructura, y desde Perú Conectado promueve las políticas públicas para que las autoridades se interesen en llevar la conectividad hacia los espacios que aún faltan. “Hay iniciativas, como internet para todos, que funciona como una empresa que coloca capacidad y los operadores alquilan y eso ha hecho que en los casi 10 años que tengo acá, tranquilamente millón y medio de personas que antes no tenían conectividad, ahora la tienen. Te diría que en 2019, se hablaba de 3 millones de peruanos que no tenían conectividad, ahora podríamos estar por 2 millones, millón y medio”, agregó.

Este viernes 17 de octubre estará compartiendo su experiencia y brindando más detalles sobre su trabajo en el evento de Sur Global, que convoca otros líderes en proyectos sostenibles del Perú y América Latina.