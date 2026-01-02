HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Geresa Cusco descarta heridos de gravedad tras choque de trenes en Machupicchu

El gerente regional de Salud, Omar Farfán, informó que siete pacientes permanecen en condición moderada, mientras que el 50% de heridos ya fueron dados de alta.

Accidente dejó saldo de un fallecido y 104 heridos. Foto: composición LR.
Accidente dejó saldo de un fallecido y 104 heridos. Foto: composición LR.

El gerente regional de Salud de Cusco, Omar Farfán, confirmó que la cifra oficial de personas atendidas tras el choque de trenes en la ruta a Machupicchu es de 104 heridos, luego de corregir duplicidades en los reportes iniciales. Señaló que el sector realizó un seguimiento minucioso verificando la atención tanto en establecimientos públicos como privados.

Farfán detalló que los pacientes fueron atendidos en cinco clínicas privadas, en el Centro de Salud de Ollantaytambo y en el Hospital Regional del Cusco, donde se evaluó su estado y evolución médica. Remarcó que no existe ningún paciente en condición crítica.

PUEDES VER: Sobreviviente del choque de trenes en Cusco revela instantes de caos: ''La gente empezó a romper los vidrios para salir"

Descartan casos delicados

El funcionario precisó que en un primer momento se identificaron dos casos considerados delicados; sin embargo, los exámenes especializados descartaron lesiones de gravedad.

“Afortunadamente estas posibles lesiones fueron descartadas”, afirmó, indicando que actualmente todos los pacientes se encuentran entre condición estable.

"Entre los casos monitoreados estuvo el de una paciente atendida en el Hospital Regional, inicialmente evaluada por un posible traumatismo vertebral. Este diagnóstico fue descartado, solicitó alta voluntaria para continuar su atención en una clínica privada, su condición es estable", citó.

El gerente regional indicó que siete pacientes permanecen en condición moderada, bajo observación médica, mientras que más del 50% ya fue dado de alta desde el 31 de diciembre y el resto presenta evolución favorable.

Finalmente, precisó que aproximadamente el 70% de heridos son extranjeros, en su mayoría ciudadanos estadounidenses, y que no existe ningún paciente foráneo en estado grave. Asimismo, confirmó el traslado a Lima de un paciente peruano residente en el extranjero, mientras continúa el monitoreo de un reducido grupo de afectados.

Sobreviviente del choque de trenes en Cusco revela instantes de caos: ''La gente empezó a romper los vidrios para salir"

Sobreviviente del choque de trenes en Cusco revela instantes de caos: ''La gente empezó a romper los vidrios para salir"

Accidente en Machu Picchu EN VIVO: error humano habría causado accidente que dejó un muerto y 107 heridos

Accidente en Machu Picchu EN VIVO: error humano habría causado accidente que dejó un muerto y 107 heridos

Detienen a 4 trabajadores de Peru Rail e Inca Rail tras choque de trenes en Machu Picchu que dejó un muerto y 107 heridos

Detienen a 4 trabajadores de Peru Rail e Inca Rail tras choque de trenes en Machu Picchu que dejó un muerto y 107 heridos

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

