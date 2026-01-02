El gerente regional de Salud de Cusco, Omar Farfán, confirmó que la cifra oficial de personas atendidas tras el choque de trenes en la ruta a Machupicchu es de 104 heridos, luego de corregir duplicidades en los reportes iniciales. Señaló que el sector realizó un seguimiento minucioso verificando la atención tanto en establecimientos públicos como privados.

Farfán detalló que los pacientes fueron atendidos en cinco clínicas privadas, en el Centro de Salud de Ollantaytambo y en el Hospital Regional del Cusco, donde se evaluó su estado y evolución médica. Remarcó que no existe ningún paciente en condición crítica.

Descartan casos delicados

El funcionario precisó que en un primer momento se identificaron dos casos considerados delicados; sin embargo, los exámenes especializados descartaron lesiones de gravedad.

“Afortunadamente estas posibles lesiones fueron descartadas”, afirmó, indicando que actualmente todos los pacientes se encuentran entre condición estable.

"Entre los casos monitoreados estuvo el de una paciente atendida en el Hospital Regional, inicialmente evaluada por un posible traumatismo vertebral. Este diagnóstico fue descartado, solicitó alta voluntaria para continuar su atención en una clínica privada, su condición es estable", citó.

El gerente regional indicó que siete pacientes permanecen en condición moderada, bajo observación médica, mientras que más del 50% ya fue dado de alta desde el 31 de diciembre y el resto presenta evolución favorable.

Finalmente, precisó que aproximadamente el 70% de heridos son extranjeros, en su mayoría ciudadanos estadounidenses, y que no existe ningún paciente foráneo en estado grave. Asimismo, confirmó el traslado a Lima de un paciente peruano residente en el extranjero, mientras continúa el monitoreo de un reducido grupo de afectados.