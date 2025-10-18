Explosión frente a hotel en Trujillo deja fachadas agrietadas y viviendas afectadas: video capta el momento

Detonan explosivo frente a hotel en Trujillo. Foto: Yolanda Goicochea / La República | Yolanda Goicochea / La República

El último viernes 17, una fuerte detonación destruyó parte de la fachada de un hotel ubicado en la intersección de las avenidas Colibríes y Antenor Orrego, en la urbanización San Judas Tadeo en Trujillo. El hecho, registrado por cámaras de seguridad, es investigado por la Policía Nacional como un presunto caso de extorsión.

Video capta el momento del atentado

Las imágenes difundidas muestran a un hombre caminando por la acera con un bulto en las manos. Al llegar al ingreso principal del establecimiento, se detiene brevemente, deja el paquete en el suelo y se aleja con rapidez. Segundos después, el objeto estalla con una violenta explosión que destruye la puerta principal del hotel, rompe vidrios de viviendas cercanas y genera una densa nube de humo que cubre toda la cuadra.

El estallido fue tan potente que la onda expansiva se sintió a varias cuadras. Vecinos relataron que el ruido los hizo salir de sus casas alarmados, temiendo que se tratara de una nueva serie de atentados como los ocurridos en meses anteriores.

Policía investiga posible caso de extorsión

Agentes de la Policía Nacional y de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegaron al lugar para acordonar la zona y recoger evidencias. El coronel Jhonny Huamán, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo, informó que el propietario del local afectado no ha presentado una denuncia formal, lo que complica el avance de las investigaciones.

Pese a ello, las autoridades continúan con las diligencias de oficio, analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad y las características del artefacto, que habría sido dinamita de uso industrial.

Daños materiales y preocupación vecinal

Defensa Civil reportó daños severos en la fachada del hotel, además de vidrios rotos y muros agrietados en viviendas aledañas. Por precaución, el establecimiento fue cerrado temporalmente hasta que se evalúe su estabilidad estructural.

El ataque ha puesto en alerta a los vecinos de la zona, donde se han reportado varios atentados similares presuntamente vinculados a redes de extorsión que operan en la región. Los residentes de San Judas Tadeo exigieron mayor presencia policial y patrullaje constante, pues temen que estos ataques se repitan.

