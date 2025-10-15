HOYSuscripcion LR Focus

Notas de Prensa

MPT avanza con saneamiento en vías para proyecto de asfaltado en calles del Sector Cortijo

Se viene ejecutando el saneamiento físico legal de pasajes Mochica, Takaynamo, Antracita, Chicama y Naylamp.

Conforme a los lineamientos que el Alcalde Provincial, Mario Reyna, estableció luego de una importante reunión con los vecinos en el Sector El Cortijo, la Gerencia de Desarrollo Urbano y la Subgerencia de Habilitaciones urbanas empezaron con los trabajos relacionados al saneamiento físico legal de los pasajes Mochica, Takaynamo, Antracita, Chicama y Naylamp, que conlleven a mejorar la transitabilidad en la zona.

Este trabajo es producto de los acuerdos que sostuvimos con los vecinos y estamos comprometidos con la mejora de la transitabilidad en este pujante sector, porque aquí jamás hubo una pista, son décadas que ellos han tenido que soportar el polvo sin que ninguna autoridad pasada atienda sus reclamos”, expresó la autoridad edil.

Las acciones de Habilitación Urbana buscan formalizar espacios y vías locales. Fuente: Difusión.

Las acciones de Habilitación Urbana buscan formalizar espacios y vías locales. Fuente: Difusión.

En el marco del proyecto promovido por la Gerencia de Desarrollo Urbano, se vienen ejecutando acciones de Habilitación Urbana de Oficio, orientadas al saneamiento físico-legal y la formalización de espacios públicos y vías locales. Estas intervenciones buscan garantizar la seguridad jurídica del suelo urbano, permitiendo la ejecución de obras públicas y el fortalecimiento del ordenamiento territorial.

El proyecto contempla un trabajo articulado intergerencial, priorizando sectores con procesos de consolidación urbana en curso. Con ello, la Municipalidad Provincial de Trujillo reafirma su compromiso con la formalización integral del territorio, promoviendo condiciones adecuadas para la gestión urbana sostenible y el acceso equitativo a infraestructura y servicios públicos.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

