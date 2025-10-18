Divise envió a la marcha 5 grupos de policías vestidos de civil

El 15 de octubre, miles de personas salieron a las calles en distintas ciudades del país en rechazo tanto a la clase política como al incremento de extorsiones y asesinatos cometidos por el crimen organizado.

En Lima los policías habían dispersado manifestaciones pacíficas de manera arbitraria y empleando la fuerza de forma excesiva, y a menudo brutal, incluso mediante el uso de municiones letales como en el caso de Eduardo Ruiz Sanz, de 32 años, quien perdió la vida.

Por este caso, los suboficiales Luis Michael Magallanes Gaviria (28) y Omar Raúl Saavedra Bautista (26), son investigados por la Fiscalía por el presunto delito de homicidio calificado en agravio del joven cantante que cayó abatido en la Plaza Francia.

Pero, ¿quién dio la orden a estos policías para salir durante las protestas?, Ambos pertenecen a la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones (Divise). Sin embargo, ¿cómo fueron designados para conformar los equipos de trabajo para la ejecución de operaciones policiales?

Según confirmaron fuentes de La República, fue el teniente Walter Segura quien estaba a cargo de los 5 equipos de la Divise que ese día realizaron trabajo de prevención, seguridad, acciones de inteligencia, mantenimiento del orden público e intervención y control vehicular antes, durante y después de la “Movilización Nacional”.

Para ello fueron citados a las 14.00 horas en la Unidad de Servicios Especiales-Asalto (Divseesp) con ropa de trabajo y chaleco característico Dirincri y sin armamento.

La conformación de los quipos estuvo a cargo del comandante Luis Prado Mancilla, jefe de administración de la División de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri PNP.

Los suboficiales de tercera Luis Magallanes y Omar Saavedra pertenecían al equipo 1 junto a los suboficiales Roberto Martínez y Kendy Granados.

El equipo 2 estaba conformado por el suboficial de primera Pedro Carra nza y los suboficiales de tercera José Quispe, Abel Auris y Michael Malon.

Asimismo, el equipo 3 estaba integrado por el suboficial de primera David Rodenas, el suboficial de segunda Neysser Aguacondo, el suboficial de tercera Jhairo Macote y la suboficial de tercera Dayana Bernuy.

En tanto, el equipo 4 lo conformaban los suboficiales de tercera Joel Centeno, Ricky Giraldo, Fátima Mesías y Abel Simon.

Finalmente, el equipo 5 lo integraban el suboficial de primera Chais Romero, y los suboficiales de tercera Joseph Samaniego, Carlos Gabriel Contreras y Paula Moncada.

Todo ello ocurre mientras el comando de la PNP decidió suspender el viernes a los generales Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima; Marco Conde Cuéllar, director de Investigación Criminal; y Augusto Ríos Tirabanti, jefe de la Dirección de Inteligencia.

A través de un memorándum a la dirección de Recursos Humanos de la PNP, el comandante general Óscar Arriola dispuso la medida con retención de cargo por la causal de necesidad de servicio hasta la culminación del proceso sumario.

En sus puestos fueron designados los generales Manuel Vidarte, director de Tránsito de Transporte y Seguridad Vial; José Zavala, jefe de la Dirección de Investigación en Ciberdelincuencia; y Julio Mariño, director de la Dircote.