Piura: Fiscalía incauta documentos de la Municipalidad de Bernal por presunto servicio fantasma

Ministerio Público investiga presunta colusión agravada que implica al alcalde, al exjefe de Obras y al exgerente municipal, quienes habrían comprometido más de S/ 80.000 de recursos públicos.

Fiscalía investiga irregularidades en obras de iluminación pública. Foto: Ministerio Público.
El Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Fecof) de Piura ejecutó la incautación de documentos en la Municipalidad Distrital de Bernal, como parte de una investigación por un presunto servicio fantasma. El hecho en indagación habría perjudicado el presupuesto municipal en más de S/ 80.000.

El fiscal a cargo, Wilson Aliaga Angulo, llegó hasta el local municipal, junto a efectivos de la Policía, con el objetivo de reunir documentos que sustenten el presunto delito de colusión en el que habrían incurrido el alcalde José Gilberto Ruiz Loro, junto a su exgerente municipal y exgerente de Obras.

PUEDES VER: Dos incendios dejan en la calle a 16 familias en Piura

lr.pe

Según la Fiscalía, estas irregularidades se habrían cometido en el marco de los servicios de electrificación de redes, instalación de postes e iluminación pública, ejecutados en 2024. Estos trabajos se habrían realizado en un solo día y se habrían aprobado al día siguiente sin contar con verificación técnica de campo ni sustento físico documentado.

Municipio no se pronuncia en medio de indignación ciudada

Hasta el momento, la autoridad edil no se ha pronunciado. Por su parte, la Fiscalía informó que continuarán la investigación para determinar las responsabilidades del ilícito.

Al respecto, la población de Bernal se mostró indignada tras conocer que los recursos públicos habrían sido usados para un presunto favorecimiento personal. "Tenemos muchas necesidades en infraestructura, pero se lleva el dinero de nuestras arcas para su bolsillo. No piensan en el pueblo", expresó un poblador desde los exteriores de la municipalidad.

