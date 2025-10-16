HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Caja Piura: Fiscalía formaliza investigación contra directivos por nombramientos presuntamente irregulares

La investigación inició tras una denuncia penal ciudadana. Dos directivos son acusados de aceptación ilegal de cargo y un tercer extrabajador habría incurrido en el ejercicio ilegal de la profesión.

Continua denuncias contra Caja Municipal en Piura. Foto: Difusión
Continua denuncias contra Caja Municipal en Piura. Foto: Difusión

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura formalizó la investigación preparatoria contra tres directivos de la Caja Municipal de Ahorro y Créditos de Piura por los presuntos delitos de aceptación ilegal del cargo y ejercicio ilegal de la profesión.

La medida, anunciada en la Disposición N°02-2025, es parte de la investigación iniciada tras una denuncia penal ciudadana. Esta acusación involucra a María Perla del Rocío Gallo Zapata, Juan Ricardo Valdivieso Morales y César Augusto Cruz Rodríguez.

Según consigna el documento oficial, el pasado 20 de setiembre de 2024, Gallo Zapata habría aceptado el cargo de Gerente de Gestión de Talento sin contar con el grado de maestría que exige el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la financiera.

En la misma línea, Valdivieso Morales se desempeñó, durante tres meses, en la Gerencia de Negocios, presuntamente careciendo de carrera profesional y el grado de maestría.

Doble imputación

En cuanto a Cruz Rodríguez, la Fiscalía sustenta que, durante el periodo 2021-2023, ocupó el cargo de Jefe de Auditoria de Tecnología de la Caja Piura, sin contar con título profesional universitario y la respectiva colegiatura y habilitación vigente, requisitos indispensables para dicho puesto. Por tal motivo, sobre él pesa doble imputación.

Asimismo, la Fiscalía señala que Cruz Rodríguez recién se incorporó al Colegio de Ingenieros de Piura el 17 de diciembre de 2024, pocas semanas antes de su designación como Gerente de Auditoría Interna de la misma financiera, cargo que exige al menos tres años de experiencia acumulada en actividades de auditoria. Esto evidenciaría que su previo actuar ilegal habría sido para acceder al nuevo puesto.

De esta manera, la Fiscalía advierte la presunta comisión del delito contra la administración pública en perjuicio de Caja Piura y el Colegio de Ingenieros de Piura. Por tal, los imputados y el denunciante deberán rendir sus declaraciones para continuar con el proceso.

En el ojo de la tormenta

Como se recuerda, en los últimos meses la financiera y su directorio se han visto envueltos en una serie de denuncias públicas ciudadanas que incluyen el presunto uso irregular del voto dirimente del presidente para auto-favorecerse y la presunta falsificación de documentos de estudio de un extrabajador para la obtención de un cargo.

