Patrullas, monitoreos y rescates: un día en la vida de un guardaparque

Por Alejandra Thais

Cada 17 de octubre, el país conmemora el Día de las Áreas Naturales Protegidas (ANP). Pero más allá de los discursos y las cifras, es importante recordar que esta fecha tiene un rostro humano: el guardaparque que amanece entre neblina, revisa su mochila, ajusta sus botas y se interna en el bosque.

Su trabajo no siempre tiene un horario ni escenario fijo. A veces es en medio de la selva, a veces en una montaña helada o en el silencio de los manglares. Pero siempre hay un mismo propósito, el de proteger lo que aún nos queda.

En estos momentos se viene realizando en Lima el IV Congreso Nacional de Guardaparques del Perú, organizado por el Sernanp. Más de 150 hombres y mujeres que custodian los bosques, montañas y mares del Perú se encuentran reunidos para compartir historias de campo, aprendizajes y desafíos de su labor.

Este evento inició el 15 de octubre y busca fortalecer el trabajo de quienes hacen posible que el 96% de las Áreas Naturales Protegidas se mantengan en buen estado de conservación, señala Inforegión, la Agencia de Prensa Ambiental.

CUSTODIOS DEL SILENCIO

En todo el país, cerca de 800 guardaparques del Sernanp protegen más de 30 millones de hectáreas de ecosistemas. Desde los glaciares del Huascarán hasta los manglares del norte, patrullan día y noche para evitar incendios forestales, controlar la tala o enfrentar la minería ilegal. Su tarea no se limita a vigilar, también restauran zonas degradadas, registran especies y acompañan procesos de adaptación al cambio climático.

Ese trabajo garantiza que el 18% del territorio terrestre y casi el 8% del mar peruano se mantengan bajo protección. Detrás de estas cifras hay un trabajo invisible que no se ve, como las caminatas de días enteros, noches sin comunicación y una convicción profunda de que cuidar la naturaleza es cuidar la vida.

RECONOCIMIENTO ESPERADO

Este año, por primera vez, el Estado aprobó una escala remunerativa para los guardaparques. Este fue un paso histórico que profesionaliza su labor y les otorga condiciones más justas. No se trata solo de un salario, sino de un reconocimiento. Porque durante años, su vocación sostuvo lo que hoy es un modelo de conservación reconocido en el mundo, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE), que alcanza un 96% de buen estado de conservación.

Este logro es también posible gracias al trabajo conjunto con las comunidades locales, los aliados y las familias que viven dentro o cerca de las áreas naturales protegidas (ANP), como sus zonas de amortiguamiento. Cada uno aporta algo para mantener vivo ese equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad.

Conservar también es crear futuro

Entre las iniciativas que fortalecen este vínculo entre la conservación y las personas, destaca el programa “Emprendedores por Naturaleza”, impulsado por el Sernanp. A través de este programa, las comunidades que viven dentro o cerca de las ANP reciben apoyo para desarrollar negocios sostenibles que respetan el entorno y generan ingresos. Turismo rural, producción de miel, artesanías, café y cacao son algunos de los proyectos que florecen gracias a este esfuerzo.

Solo este año, se destinaron más de S/ 4 millones para fortalecer 133 emprendimientos en 14 regiones del país, beneficiando directamente a más de 250 mil peruanos.

DETRÁS DE CADA ÁRBOL, UNA HISTORIA

En este día los invitamos a mirar más de cerca el trabajo de nuestros guardaparques, esos hombres y mujeres que cruzan ríos crecidos, enfrentan el calor sofocante de la selva o el frío cortante de la altura. Muchos de ellos no buscan reconocimiento, pero su esfuerzo diario sostiene el equilibrio del país.

Este Día de las Áreas Naturales Protegidas, el homenaje va más allá de los paisajes y las cifras. Es un tributo a quienes los cuidan en silencio, con disciplina y corazón. Cada hectárea protegida, cada río limpio y cada ave que aún vuela libre, lleva la huella invisible de un guardaparque. Conservar también es una forma de amar. (www.inforegion.pe)