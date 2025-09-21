HOYSuscripcion LR Focus

Guardaparques ya tienen escala salarial: fijan sueldos entre S/2.865 y S/3.265

Tras un año de aprobada la ley del Cuerpo de Guardaparques, el Gobierno oficializó la escala salarial que fija remuneraciones, además de gratificaciones.

Los guardaparques son los encargados de vigilar, proteger y conservar las áreas naturales protegidas del Perú.
Los guardaparques son los encargados de vigilar, proteger y conservar las áreas naturales protegidas del Perú.

El Gobierno oficializó este domingo la escala remunerativa del Cuerpo de Guardaparques del Perú, creado por la Ley N° 31991, una norma que reconoce a quienes a diario se encargan de la protección y vigilancia de las áreas naturales del país.

A través del Decreto Supremo N° 200-2025-EF, publicado en el diario oficial El Peruano, se establece que los guardaparques tendrán una remuneración bruta mensual de S/ 2.865, mientras que los de nivel experto percibirán S/3.265.

La medida, refrendada por Dina Boluarte, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, y el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, incluye también el derecho a dos gratificaciones al año: una por Fiestas Patrias y otra por Navidad.

El decreto aclara que el personal bajo este régimen especial no podrá recibir pagos adicionales, como bonos, asignaciones o compensaciones de cualquier tipo, salvo los expresamente permitidos en la Ley N° 31991 y los acuerdos que se den en el marco de la Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal.

Además, se precisa que la implementación de esta escala no demandará recursos adicionales al Tesoro Público, toda vez que se financiará con el presupuesto institucional del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

El Ministerio de Economía y Finanzas será el encargado de registrar estos montos en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), lo que garantiza transparencia en el pago y control de los recursos.

Después de más de un año de espera, se oficializa esta escala remunerativa del Cuerpo de Guardaparques del Perú, creado por la Ley N° 31991. Esta norma nació como proyecto de ley en 2023 y fue aprobada finalmente en marzo de 2024.

Anteriormente, el presidente ejecutivo del Sernanp, José Carlos Nieto, indicó que esta mejora beneficiará a más de 900 guardaparques, en su mayoría provenientes de comunidades campesinas y nativas. "Este avance reconoce su papel como la primera línea de defensa en la protección de nuestro patrimonio natural y refuerza sus capacidades para una gestión más efectiva de las áreas protegidas", manifestó.

