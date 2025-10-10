HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     
Política

"Quien a hierro mata, a hierro muere": familiares de víctimas de Juliaca tras vacancia de Dina Boluarte

Deudos exigen que el Poder Judicial ordene con urgencia el impedimento de salida del país para Dina Boluarte. Además, rechazaron a José Jerí como nuevo presidente.

Deudos señalan que la vacancia fue un primer paso, aún falta la justicia. Foto: Cinthia Álvarez - La República.
Deudos señalan que la vacancia fue un primer paso, aún falta la justicia. Foto: Cinthia Álvarez - La República.

“El que a hierro mata, a hierro muere”, afirmaron los familiares de las víctimas de Juliaca tras conocerse la vacancia de Dina Boluarte. Para ellos, la expresidenta está enfrentando las consecuencias de haberse aferrado al poder pese a las decenas de muertes por las protestas al inicio de su mandato. En Juliaca, importante ciudad comercial de la región Puno, murieron 18 peruanos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Aunque consideran que la vacancia representa un pequeño avance hacia la justicia, advierten que no es un logro definitivo. Tras desconocerse el paradero exacto de Boluarte, los deudos temen que pueda abandonar el país y que los crímenes queden impunes. Por ello, exigen al Poder Judicial que ordene de inmediato su impedimento de salida.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Phillip Butters aseguró que hubo actos subversivos en Puno y puneños lo corrieron de Juliaca

lr.pe

“Pedimos a todas las embajadas que no le otorguen asilo. Dina Boluarte solo trajo llanto, dolor y sangre al pueblo peruano”, expresó María Samillán, hermana del médico fallecido Marco Antonio Samillán.

“La vacancia no basta”

Mariela Cayo, esposa de Manuel Quilla Ticona, también asesinado durante las protestas, señaló que la búsqueda de justicia continúa y no se detendrá. “La vacancia no basta. Los congresistas que la sostuvieron por más de un año ahora se lavan las manos y quieren aparentar una acción correcta, cuando durante todo ese tiempo negaron su salida por intereses políticos”, denunció.

“Exigimos que se reabran las investigaciones contra Dina Boluarte por los delitos cometidos durante las protestas. Que se le retire la inmunidad presidencial y responda por todo el sufrimiento causado”, añadió.

Rechazan a José Jerí como presidente

Los familiares también rechazaron la designación de José Jerí como nuevo presidente, asegurando que no representa un cambio real frente al crimen organizado. Convocaron a la ciudadanía a movilizarse este 15 de octubre, advirtiendo que el nuevo mandatario podría ser igual o peor que Boluarte.

“Seguiremos buscando justicia, como lo hicimos desde el primer día. Logramos la vacancia, ahora lucharemos para que termine tras las rejas”, afirmó Dominga, madre de la universitaria Yamileth, una de las víctimas mortales de la represión estatal del 9 de enero del 2023.

Notas relacionadas
La vez que José Jerí dijo que no aceptaría ser presidente si Boluarte era vacada: “Yo desistiría”

La vez que José Jerí dijo que no aceptaría ser presidente si Boluarte era vacada: “Yo desistiría”

LEER MÁS
¿Dónde está Dina Boluarte? Qué se sabe del paradero de la expresidenta tras ser vacada por el Congreso

¿Dónde está Dina Boluarte? Qué se sabe del paradero de la expresidenta tras ser vacada por el Congreso

LEER MÁS
Los mejores memes que dejó la vacancia de Dina Boluarte como presidenta del Perú

Los mejores memes que dejó la vacancia de Dina Boluarte como presidenta del Perú

LEER MÁS
Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

LEER MÁS
Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nuevos Ministros EN VIVO, 2025: José Jerí tomará juramento al primer ministro

Nuevos Ministros EN VIVO, 2025: José Jerí tomará juramento al primer ministro

LEER MÁS
Cancelan actividad de Rafael López Aliaga en VMT: policía detiene a hombre presuntamente armado

Cancelan actividad de Rafael López Aliaga en VMT: policía detiene a hombre presuntamente armado

LEER MÁS
Fiscalía solicita impedimento de salida del país contra Dina Boluarte: Poder Judicial lo evaluará el 15 de octubre

Fiscalía solicita impedimento de salida del país contra Dina Boluarte: Poder Judicial lo evaluará el 15 de octubre

LEER MÁS
¿Dónde está Dina Boluarte? Qué se sabe del paradero de la expresidenta tras ser vacada por el Congreso

¿Dónde está Dina Boluarte? Qué se sabe del paradero de la expresidenta tras ser vacada por el Congreso

LEER MÁS
Solo ascendieron a 12 oficiales del Ejército al grado de general de brigada

Solo ascendieron a 12 oficiales del Ejército al grado de general de brigada

LEER MÁS
La vez que José Jerí dijo que no aceptaría ser presidente si Boluarte era vacada: “Yo desistiría”

La vez que José Jerí dijo que no aceptaría ser presidente si Boluarte era vacada: “Yo desistiría”

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025