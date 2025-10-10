"Quien a hierro mata, a hierro muere": familiares de víctimas de Juliaca tras vacancia de Dina Boluarte

Deudos señalan que la vacancia fue un primer paso, aún falta la justicia. Foto: Cinthia Álvarez - La República.

Deudos señalan que la vacancia fue un primer paso, aún falta la justicia. Foto: Cinthia Álvarez - La República.

“El que a hierro mata, a hierro muere”, afirmaron los familiares de las víctimas de Juliaca tras conocerse la vacancia de Dina Boluarte. Para ellos, la expresidenta está enfrentando las consecuencias de haberse aferrado al poder pese a las decenas de muertes por las protestas al inicio de su mandato. En Juliaca, importante ciudad comercial de la región Puno, murieron 18 peruanos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Aunque consideran que la vacancia representa un pequeño avance hacia la justicia, advierten que no es un logro definitivo. Tras desconocerse el paradero exacto de Boluarte, los deudos temen que pueda abandonar el país y que los crímenes queden impunes. Por ello, exigen al Poder Judicial que ordene de inmediato su impedimento de salida.

TE RECOMENDAMOS VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Phillip Butters aseguró que hubo actos subversivos en Puno y puneños lo corrieron de Juliaca

“Pedimos a todas las embajadas que no le otorguen asilo. Dina Boluarte solo trajo llanto, dolor y sangre al pueblo peruano”, expresó María Samillán, hermana del médico fallecido Marco Antonio Samillán.

“La vacancia no basta”

Mariela Cayo, esposa de Manuel Quilla Ticona, también asesinado durante las protestas, señaló que la búsqueda de justicia continúa y no se detendrá. “La vacancia no basta. Los congresistas que la sostuvieron por más de un año ahora se lavan las manos y quieren aparentar una acción correcta, cuando durante todo ese tiempo negaron su salida por intereses políticos”, denunció.

“Exigimos que se reabran las investigaciones contra Dina Boluarte por los delitos cometidos durante las protestas. Que se le retire la inmunidad presidencial y responda por todo el sufrimiento causado”, añadió.

Rechazan a José Jerí como presidente

Los familiares también rechazaron la designación de José Jerí como nuevo presidente, asegurando que no representa un cambio real frente al crimen organizado. Convocaron a la ciudadanía a movilizarse este 15 de octubre, advirtiendo que el nuevo mandatario podría ser igual o peor que Boluarte.

“Seguiremos buscando justicia, como lo hicimos desde el primer día. Logramos la vacancia, ahora lucharemos para que termine tras las rejas”, afirmó Dominga, madre de la universitaria Yamileth, una de las víctimas mortales de la represión estatal del 9 de enero del 2023.