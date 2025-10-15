la mayoría de estudiantes en Perú teme de ser acusado de plagiar o hacer trampa por usar la IA | Foto: composición LR/gemini/copilot/chatgpt

En julio de este año, UDocz publicó el estudio ‘Impacto de la IA en la educación superior peruana: retos y oportunidades para docentes y estudiantes’, donde reveló la perspectiva de jóvenes y docentes frente al uso de la inteligencia artificial en las universidades de Perú. Aunque casi la totalidad de los estudiantes reconoció que la IA será clave en su futuro profesional, solo el 21% se siente preparado para aprovecharla de forma correcta dentro del ámbito laboral. Además, la mayoría señaló como su mayor preocupación ser acusado de plagio o de hacer trampa por utilizar IA.

Frente a este escenario, el informe, que incluyó información sobre cómo las instituciones implementan esta tecnología de forma más organizada, subrayó la necesidad de que los centros educativos capaciten tanto a alumnos como a profesores en competencias digitales para aprovechar plenamente el potencial de esta tecnología transformadora.

Estudiantes revela temores frente al uso de la IA, según estudio

La startup –empresa tecnológica– UDocz, una de las plataformas de inteligencia artificial más grandes de América Latina, llevó a cabo en julio de este año un primer reporte sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación superior en la región. Sus primeros resultados en Perú arrojaron que, aunque el 95,3% de universitarios aseguró haber usado alguna vez la IA en sus estudios, solo el 18,7% indicó tener un nivel muy alto sobre la herramienta.

Si bien 9 de cada 10 estudiantes señalan a la IA como un factor que ha contribuido a fortalecer competencias clave, el 64,2% sostuvo que su uso dentro de su proceso de aprendizaje les genera la preocupación de ser acusados de plagiar o hacer trampa.

“Evidentemente, no está parametrizada la forma de usar la IA, y eso es un elemento clave. También demandan mucha capacitación sobre el uso, soluciones y conceptos de la IA dentro de sus carreras. Entonces, en la medida que los alumnos no identifiquen estas variables de incorporar la IA como parte del proceso de aprendizaje, las soluciones de IA que pueden usar ellos dentro su formación y parámetros de uso correcto de la IA dentro de su institución hacen que no tengan claridad”, señaló Diego Castrillón, director de Desarrollo de Negocios y Alianzas de UDocz, en conversación con La República.

Por otro lado, el informe sostiene que un 66 % de estudiantes está insatisfecho con la integración de esta tecnología en sus universidades. “La razón principal pasa porque no han tenido una contención del lado de las instituciones para poder parametrizar de manera correcta el uso de la IA”, agregó.

Las mayores preocupaciones de los estudiantes frente al uso de la IA. Foto: UDocz.

Universidades en Perú ya incorporan inteligencia artificial, pero ninguno de forma oficial

El director de Desarrollo de Negocios y Alianzas de UDocz enfatizó que en Perú no existe todavía una universidad que lidere en la integración de la IA de manera transversal. Sin embargo, algunas instituciones comienzan a marcar la diferencia. “Normalmente, son las universidades que son partners nuestras, que trabajan con nosotros: UTEC, Norbert Wiener y la UTP. Están en distintas fases, pero están desarrollando soluciones de IA para sus estudiantes”, explicó.

Además de estas instituciones educativas, la Universidad de Lima ofrece un programa en inteligencia artificial y la Universidad Nacional de Ingeniería dicta una carrera completa sobre IA. Más allá de la enseñanza de nuevas tecnologías, en los próximos años cobrarán relevancia ciertas especialidades que apliquen este conocimiento con mayor rigor. La plataforma Mi Carrera, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), indica que en el futuro se requerirán profesionales en biomedicina, biotecnología, mecatrónica, ingeniería molecular, ciencias ambientales y medicina genómica.

Mientras tanto, hoy, independientemente de la disciplina, los jóvenes usan la IA para su proceso de aprendizaje. No necesariamente de manera correcta, controlada y parametrizada como debería ser un proceso de formación, pero un futuro abogado, médico, ingeniero, chef, o administrador la usan.

Percepción de los estudiantes y docentes sobre el uso de la IA

El informe de UDocz, elaborado con la participación de 471 estudiantes y 252 docentes de universidades peruanas, evidencia una rápida adopción tecnológica, pero también grandes brechas de conocimiento. Entre los puntos positivos, el 79% de los encuestados afirmó que el uso de esta herramienta les ha permitido comprender mejor los temas y el 63% aseguró que les ahorra tiempo al estudiar. Asimismo, la mayoría de alumnos mencionó que han desarrollado habilidades digitales y de aprendizaje autónomo gracias al uso de la inteligencia artificial.

Por otro lado, el 60% indicó sentirse preocupado porque la IA genere desigualdades en el acceso a la educación y solo el 12% afirmó que el uso de esta tecnología ha reducido su interacción con profesores o compañeros. Desde el lado de los docentes, el 91.9 % ha incorporado la inteligencia artificial en su práctica pedagógica, aunque solo el 47.7 % dice dominarla con fluidez. La mayoría la emplea para preparar clases, elaborar materiales o brindar retroalimentación, pero solo el 8.4% la integra como parte central de su estrategia de enseñanza.