Rafael, el can, se encuentra estable y bajo los cuidados de su dueña. Foto: composición de Jazmin Ceras/Maribel Mendo/La República

Rafael, el can, se encuentra estable y bajo los cuidados de su dueña. Foto: composición de Jazmin Ceras/Maribel Mendo/La República

Un caso de maltrato animal contra un perrito ha generado gran repudio en Piura. Un sujeto fue captado por cámaras de seguridad lanzando una piedra contra la cabeza de Rafael, un can de 11 años que esperaba a su dueña fuera de su centro laboral. El ataque ocurrió en un sector residencial, dejando al animal gravemente herido y gran preocupación entre los vecinos.

El ataque ocurrió cuando Rafael se encontraba tranquilo fuera del trabajo de su dueña, esperándola. En las imágenes de seguridad se observa cómo un hombre, identificado por los vecinos como Saulo Augusto Ampuero Valladolid, camina cerca del perro y, de manera intempestiva, lanza con fuerza una piedra que impacta en su cabeza. El fuerte llanto del animal alertó a los vecinos, quienes salieron a auxiliarlo, pero no lograron detener al agresor, que huyó corriendo del lugar.

PUEDES VER: Hijo mata a su madre tras atropellarla accidentalmente cuando retrocedía a bordo de su auto en Lambayeque

La dueña de Rafael denuncia burlas policiales

La dueña del perro narró que su mascota llegó a casa arrastrándose, adolorido y asustado. "Escuché su llanto y, cuando abrí la puerta, lo vi arrastrándose. No podía ni caminar del dolor", relató. Aunque el can se encuentra estable, aún está bajo medicación y presenta traumas que le impiden acercarse a otras personas.

Al denunciar el caso en la comisaría, la propietaria expresó su indignación por la actitud de algunos efectivos, quienes, según afirmó, minimizaron el hecho y se burlaron. "Me decían que estaba perdiendo mi tiempo porque no le habían cortado la cabeza. Esto no puede ser tolerado", señaló.

Los vecinos informaron que el presunto agresor tiene antecedentes de comportamiento violento en la zona y pidieron mayor seguridad para evitar futuros incidentes. "Hoy fue un perrito, mañana podría ser un niño. Es un peligro", advirtieron.

Canal de ayuda