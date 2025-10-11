HOYSuscripcion LR Focus

Cuatro personas resultaron heridas tras incendio en Pamplona Alta
Sociedad

Víctima del incendio en SJM pierde los ahorros de su vida tras siniestro: "Tenía S/1.200 y se ha quemado"

El dinero ahorrado serviría para la educación de su hija, según el afectado, y aseguró que decenas de familias en San Juan de Miraflores se quedaron sin una casa tras el incendio.

Vecino de SJM pierde sus ahorros durante incendio en Pamplona Alta. Foto: composición LR
Vecino de SJM pierde sus ahorros durante incendio en Pamplona Alta. Foto: composición LR

Un voraz incendio registrado en la zona de Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM), dejó entre 80 y 90 viviendas afectadas. Entre los damnificados se encuentra José Prado, un vecino que lleva 14 años viviendo en el lugar y que perdió no solo su vivienda, sino también los ahorros que había guardado para el futuro de su hija.

Según el reporte de los bomberos, el fuego afectó aproximadamente 200 metros cuadrados en una zona en pendiente. Las casas, construidas con materiales prefabricados y de un solo nivel, fueron consumidas por completo, lo que generó un alto riesgo de propagación. La emergencia fue controlada tras varias horas de trabajo intenso, pero las pérdidas materiales fueron totales.

PUEDES VER: Gigantesco incendio consume más de 80 viviendas en Pamplona Alta, SJM: 20 unidades de bomberos llegaron a la emergencia

Víctima de incendio en Pamplona Alta asegura que lo perdió todo

José Prado relató con pesar cómo el siniestro destruyó su hogar y los ahorros que había guardado con tanto esfuerzo. “Yo tenía un espacio de siete metros, pequeño, pero era mi hogar. Se han quemado mis ahorros y yo tenía 1.200 soles que los guardaba para mi hija, pues ella está en cuarto de secundaria y quería postular a Beca 18, y mira, todo se ha quemado. Lo poco que teníamos nos ha costado”, contó entre lágrimas a Latina Noticias.

El vecino explicó que, al momento del incendio, se encontraba trabajando. “Cuando inició el incendio yo estaba en mi trabajo, tuve que venir corriendo, pero el fuego ya había avanzado. Me traté de meter, pero no pude. Los vecinos estaban a mi costado, y gracias a Dios, mis hijas estaban con su madre”, añadió.

Familias piden ayuda urgente al Gobierno

Las familias afectadas, entre ellas la de José Prado, permanecen en la intemperie y piden apoyo para poder reconstruir sus viviendas. El afectado denunció que, hasta el momento, no todas las autoridades locales se habían hecho presentes en su zona.

En horas posteriores al siniestro, diversas entidades estatales y equipos de emergencia acudieron al lugar para evaluar los daños y brindar asistencia. Entre los representantes del Estado que llegaron al área se encontraba el presidente José Jerí, quien supervisó la situación y anunció que se coordinaría ayuda inmediata para los damnificados.

Por su parte, el ministro de Vivienda, Durich Whittembury, informó que el incendio registrado en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, dejó entre 80 y 90 viviendas afectadas, muchas de ellas completamente destruidas.

PUEDES VER: Habla damnificada del voraz incendio en Pamplona Alta, SJM, que consumió al menos 300 viviendas: "Hemos perdido todo"

lr.pe

Presidente José Jerí llega a San Juan de Miraflores

Durante su encuentro con los damnificados en el refugio temporal del IPD de San Juan de Miraflores, el presidente José Jerí dirigió un mensaje de aliento y compromiso a las familias que lo perdieron todo tras el incendio en Pamplona Alta. El mandatario destacó la presencia del Estado en la zona y aseguró que se están coordinando acciones inmediatas para brindar atención médica, alimentación y alojamiento digno a los afectados.

“Queremos dejar claro que la voluntad del Gobierno es resolver los problemas. Queremos que sientan que el Estado está con ustedes; si alguna vez cometimos errores, lo queremos cambiar”, afirmó Jerí ante los vecinos, remarcando que esta tragedia debe servir para fortalecer la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en las zonas más vulnerables de Lima.

