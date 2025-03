El presidente ejecutivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), Rafael Muente, admitió en una entrevista con Canal N que se conoce la ubicación de los puntos de venta de chips utilizados en llamadas extorsivas. Sin embargo, señaló que el problema radica en la comercialización ilegal de estos chips en la vía pública, práctica que está prohibida por ley y por resoluciones del organismo.

Muente afirmó que "todo el mundo lo sabe", pero aunque Osiptel realiza operativos, estos requieren la participación conjunta de la Policía Nacional y el Ministerio Público, ya que la entidad no tiene facultades para intervenir directamente sin su acompañamiento. "Se realizan operativos, pero se necesita voluntad política", enfatizó.

Ante esta situación, el periodista del medio cuestionó por qué, si se conoce a los vendedores, no se procede con su detención. "¿Por qué no llama al ministro del Interior?", preguntó. En respuesta, Muente explicó que la coordinación con otras entidades es más compleja de lo que parece. "Nosotros podemos enviar requerimientos u oficios (...), es fácil llegar, pero a veces la voluntad política no se da", concluyó.

Osiptel denuncia retraso en mesa de diálogo para bloquear líneas no autorizadas

El presidente ejecutivo de Osiptel destacó, además, la urgencia de bloquear la señal de telefonía en centros penitenciarios como medida clave para frenar las comunicaciones utilizadas en actividades delictivas. Sin embargo, señaló que la implementación de esta medida depende del Ministerio del Interior, entidad encargada del control de terminales móviles en contextos de seguridad.

"En julio pasado tuvimos una reunión con el Ministerio del Interior para dar de baja las líneas y los equipos que no estaban en la lista blanca, que son los únicos autorizados para funcionar. Pero había algunos requerimientos legales o tecnológicos para implementarlo. Se nos dijo que de inmediato se haría una mesa de diálogo para implementarlo de una vez… Eso fue en julio del año pasado, y hasta ahora no se hace", denunció.

Mensaje de extorsionadores interrumpe clase virtual en colegio de Los Olivos

La situación en el colegio Pitágoras de Los Olivos se ha vuelto insostenible debido a constantes amenazas de extorsionadores. La semana pasada, las clases presenciales fueron suspendidas tras recibir intimidaciones, pero el peligro persiste. Durante una sesión virtual de este martes 25 de marzo, los delincuentes enviaron mensajes a los docentes, exigiendo que detuvieran la enseñanza bajo amenaza de represalias.

Ante estos hechos, el presidente de Osiptel fue consultado sobre la impunidad con la que operan estos criminales y su facilidad para realizar llamadas extorsivas. Al respecto, afirmó: "Es cuestión de decisión política y rapidez en la ejecución de las autoridades que tienen la responsabilidad directa contra el crimen".