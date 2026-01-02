La adulta mayor intentó rescatar a su esposo, pero falleció en medio del incendio. | Composición LR | Difusión

Una mujer, identificada como Catalina Palero (68), falleció durante un incendio que consumió por completo su vivienda cuando intentaba rescatar a su esposo en medio de las celebraciones por Año Nuevo, en Villa María del Triunfo. De acuerdo con los familiares de la víctima, el siniestro no pudo ser controlado debido a un corte en el servicio de agua, lo que provocó que el fuego se extendiera rápidamente por todo el inmueble.

Los deudos aseguraron que la emergencia se produjo por problemas constantes de energía eléctrica en la zona. Por ello, solicitaron una investigación exhaustiva para determinar a los responsables del incidente. Cabe precisar que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) llegó a la zona para sofocar el fuego, pero fue demasiado tarde para salvar la vida de Catalina Palero.

Adulta mayor muere en incendio al intentar rescatar a su esposo

César, yerno de la víctima, relató que todo ocurrió cuando se fue la luz mientras compartían la cena de Año Nuevo. En ese momento, percibieron un olor a quemado y, por seguridad, cortaron el suministro eléctrico y salieron de la vivienda. Sin embargo, el esposo de Catalina estaba durmiendo en una de las habitaciones. Ante ello, César regresó al predio para buscarlo e identificar el origen del fuego. "Tuve que romper la puerta del cuarto y cuando entré, las llamas estaban arriba", sostuvo para Latina.

La falta de agua facilitó que el fuego se propagara con rapidez. Catalina también ingresó a la vivienda con la intención de rescatar a su esposo. Según César, vio a su suegra tratando de recolectar agua mientras ayudaba a su pareja a salir del lugar. Minutos después, los vecinos llegaron para colaborar, pero Catalina fue la única que no logró salir del inmueble.

"Los vecinos sacaron como sea a mi suegro, pero a mi suegra ya no la volví a ver más", dijo César, quien no pudo volver a entrar porque el fuego ya se había extendido por toda la casa.

Familia perdió su vivienda

Tras el siniestro, la familia informó que perdió todas sus pertenencias. El fuego destruyó ropa, muebles, electrodomésticos y objetos de valor, dejándolos en una situación de alta vulnerabilidad. También señalaron que no tienen un lugar donde dormir ni acceso a servicios básicos.

Los deudos hicieron un llamado a la ciudadanía y a las autoridades municipales para que los apoyen frente a la crisis que atraviesan. Además, exigieron que se agilicen los trámites administrativos para retirar el cuerpo de Catalina Palero de la morgue. Mientras tanto, los vecinos del asentamiento han comenzado a brindar ayuda básica temporal a los damnificados.

