HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Orquesta sufre ataque armado en plena presentación en Carabayllo
Orquesta sufre ataque armado en plena presentación en Carabayllo     Orquesta sufre ataque armado en plena presentación en Carabayllo     Orquesta sufre ataque armado en plena presentación en Carabayllo     
Sociedad

Adulta mayor muere en incendio en su vivienda durante el Año Nuevo en VMT: corte de agua impidió controlar el siniestro

La víctima había ingresado a la vivienda para intentar rescatar a su esposo del siniestro. La familia ha perdido todas sus pertenencias y enfrenta una crisis al no tener un lugar donde dormir.

La adulta mayor intentó rescatar a su esposo, pero falleció en medio del incendio.
La adulta mayor intentó rescatar a su esposo, pero falleció en medio del incendio. | Composición LR | Difusión

Una mujer, identificada como Catalina Palero (68), falleció durante un incendio que consumió por completo su vivienda cuando intentaba rescatar a su esposo en medio de las celebraciones por Año Nuevo, en Villa María del Triunfo. De acuerdo con los familiares de la víctima, el siniestro no pudo ser controlado debido a un corte en el servicio de agua, lo que provocó que el fuego se extendiera rápidamente por todo el inmueble.

Los deudos aseguraron que la emergencia se produjo por problemas constantes de energía eléctrica en la zona. Por ello, solicitaron una investigación exhaustiva para determinar a los responsables del incidente. Cabe precisar que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) llegó a la zona para sofocar el fuego, pero fue demasiado tarde para salvar la vida de Catalina Palero.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Más de 130 incendios registrados en todo el Perú desde la víspera de Año Nuevo: 77 ocurrieron en Lima este 1 de enero

lr.pe

Adulta mayor muere en incendio al intentar rescatar a su esposo

César, yerno de la víctima, relató que todo ocurrió cuando se fue la luz mientras compartían la cena de Año Nuevo. En ese momento, percibieron un olor a quemado y, por seguridad, cortaron el suministro eléctrico y salieron de la vivienda. Sin embargo, el esposo de Catalina estaba durmiendo en una de las habitaciones. Ante ello, César regresó al predio para buscarlo e identificar el origen del fuego. "Tuve que romper la puerta del cuarto y cuando entré, las llamas estaban arriba", sostuvo para Latina.

La falta de agua facilitó que el fuego se propagara con rapidez. Catalina también ingresó a la vivienda con la intención de rescatar a su esposo. Según César, vio a su suegra tratando de recolectar agua mientras ayudaba a su pareja a salir del lugar. Minutos después, los vecinos llegaron para colaborar, pero Catalina fue la única que no logró salir del inmueble.

"Los vecinos sacaron como sea a mi suegro, pero a mi suegra ya no la volví a ver más", dijo César, quien no pudo volver a entrar porque el fuego ya se había extendido por toda la casa.

PUEDES VER: Nueve incendios se reportaron en el primer día de 2026 en Arequipa

lr.pe

Familia perdió su vivienda

Tras el siniestro, la familia informó que perdió todas sus pertenencias. El fuego destruyó ropa, muebles, electrodomésticos y objetos de valor, dejándolos en una situación de alta vulnerabilidad. También señalaron que no tienen un lugar donde dormir ni acceso a servicios básicos.

Los deudos hicieron un llamado a la ciudadanía y a las autoridades municipales para que los apoyen frente a la crisis que atraviesan. Además, exigieron que se agilicen los trámites administrativos para retirar el cuerpo de Catalina Palero de la morgue. Mientras tanto, los vecinos del asentamiento han comenzado a brindar ayuda básica temporal a los damnificados.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

Notas relacionadas
Año nuevo 2026 en Perú: compras a último minuto, playas y plazas llenas, pero con un saldo crítico de más de 130 incendios y trágicos accidentes viales

Año nuevo 2026 en Perú: compras a último minuto, playas y plazas llenas, pero con un saldo crítico de más de 130 incendios y trágicos accidentes viales

LEER MÁS
Más de 130 incendios registrados en todo el Perú desde la víspera de Año Nuevo: 77 ocurrieron en Lima este 1 de enero

Más de 130 incendios registrados en todo el Perú desde la víspera de Año Nuevo: 77 ocurrieron en Lima este 1 de enero

LEER MÁS
Piura: seis familias lo pierden todo por incendios en Año Nuevo

Piura: seis familias lo pierden todo por incendios en Año Nuevo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Madre de niño que falleció atropellado en Gamarra planeaba viaje por el cumpleaños de su hijo: ''Nueve días para sus 3 añitos''

Madre de niño que falleció atropellado en Gamarra planeaba viaje por el cumpleaños de su hijo: ''Nueve días para sus 3 añitos''

LEER MÁS
Atacan a balazos a agrupación Carlos Miguel y Orquesta en pleno concierto en Carabayllo: dos músicos quedaron heridos

Atacan a balazos a agrupación Carlos Miguel y Orquesta en pleno concierto en Carabayllo: dos músicos quedaron heridos

LEER MÁS
Dueño de carretilla intervenida por fiscalizadores de San Isidro asegura que es el cuarto puesto que le quitan: "Sigo comprando"

Dueño de carretilla intervenida por fiscalizadores de San Isidro asegura que es el cuarto puesto que le quitan: "Sigo comprando"

LEER MÁS
Exdirigente y activista fundadora del Vaso de Leche: "Un menú de S/180 para congresistas y una ración de 0.38 para un niño"

Exdirigente y activista fundadora del Vaso de Leche: "Un menú de S/180 para congresistas y una ración de 0.38 para un niño"

LEER MÁS
Habla padre de niño que murió atropellado por camión blindado en Gamarra: "Jugaba con un globo"

Habla padre de niño que murió atropellado por camión blindado en Gamarra: "Jugaba con un globo"

LEER MÁS
Parque de las Leyendas 2026: ¿quiénes tienen puede acceder al ingreso gratuito?

Parque de las Leyendas 2026: ¿quiénes tienen puede acceder al ingreso gratuito?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Grupo de K-pop BTS anuncia lanzamiento de nuevo disco en marzo y una gira mundial tras completar el servicio militar obligatorio

Comando Sur de Estados Unidos lanza dos ataques a 'narcolanchas' y deja ocho muertos en total

Sociedad

Nueve incendios se reportaron en el primer día de 2026 en Arequipa

Horarios del Metropolitano, corredores y Metro de Lima para el 31 de diciembre y 1 de enero

Sorteo de La Tinka HOY miércoles 31 de diciembre de 2025: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Pataz: enfrentamiento en zona minera dejó 3 personas fallecidas a vísperas de Año Nuevo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025