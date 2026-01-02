Menor fallece tras ser arrastrado por camioneta en Juliaca previo al Año Nuevo

Un menor de 8 años perdió la vida luego de ser embestido y arrastrado por una camioneta de la marca Kia en Juliaca. El vehículo impactó contra la motocicleta en la que se desplazaba junto a su padre y su hermana, en la intersección entre la avenida José María Arguedas con Julio C. Tello, previo a las celebraciones por Año Nuevo.

Según los primeros reportes, tras el choque, el padre, de nombre Óscar Aquino, y su hija de 4 años cayeron a la pista, mientras que el niño quedó atrapado debajo del vehículo. A pesar de los gritos de los vecinos para que detenga el auto, el conductor, identificado como Luis Fernández Lima, continuó su marcha.

TE RECOMENDAMOS ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

“Han estado silbándole, arrojándole piedra. Los carros han estado tocando sus bocinas, le estuvieron gritando, pero nunca se detuvo”, sostuvo para Panamericana uno de los testigos del atropello.

PUEDES VER: Hallan a joven sin vida y vecinos incendian cantinas clandestinas en Juliaca

Vehículo intervenido tenía botellas de cerveza

Vecinos de la zona persiguieron a la camioneta y lograron detener al chofer en la avenida Andrés Avelino Cáceres, varios metros de donde se produjo el choque. En el camino quedaron dispersados los zapatos y la polera de la víctima con signos del ataque. Al momento de ser intervenido, se encontraron botellas de cerveza y de una mezcla de licor con gaseosa en el interior del vehículo.

Agentes de la Policía Nacional (PNP) llegaron al lugar para controlar la situación y trasladaron al conductor hasta la comisaria, mientras el padre y la menor que sobrevivieron al impacto fueron derivados de emergencia al Hospital Carlos Monge Medrano.

“El mayorcito iba atrás, al que lo ha arrastrado (…). La persona no fue capaz de pararse. Si se hubiese parado tendría a mi hijo, aunque sea herido, pero a mi lado”, señaló el padre del niño, quien pidió que se haga justicia con el responsable de su muerte.

Mientras se llevan a cabo las diligencias por parte de las autoridades, los restos del menor son velados en su vivienda. Los testigos del hecho exigen una pena ejemplar para el conductor.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.