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Política

JEE: audiencias públicas para recuento de votos de actas observadas inician este viernes

Se trata de tres mesas de sufragio. Una pertenece al distrito de Olmos, en Lambayeque, mientras que las otras dos corresponden al distrito de Tambopata, en Puerto Maldonado.

JEE: audiencias públicas para recuento de votos de actas observadas inician este viernes
JEE: audiencias públicas para recuento de votos de actas observadas inician este viernes
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Los Jurados Electorales Especiales de Lambayeque y Tambopata programaron audiencias públicas para este viernes 12, para el recuento de votos de actas observadas. Ambos JEE revisarán en total tres mesas de sufragio.

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En el caso de Lambayeque, el recuento se realiza tras detectar un error aritmético en el acta electoral de la mesa de sufragio N.° 035749, ubicada en el distrito de Olmos. La suma del total de votos emitidos en la mesa excede el total de ciudadanos que votaron, señala la Resolución N.° 02458-2026-JEE-LAMB/JNE.

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Se programó la audiencia para las 10 de la mañana en el JEE de Lambayeque.

En Tambopata se detectó el mismo error aritmético en dos mesas de sufragio: la N.° 067603 y la N.° 067440.

Las audiencias se realizarán en el local del JEE de Tambopata, en Puerto Maldonado. La primera está programada para las 12.00 m., mientras que la segunda, para las 3.00 p. m.

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