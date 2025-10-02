Sorteo de La Kábala EN VIVO hoy 2 de octubre: resultados oficiales, números y Pozo Buenazo
La Kábala se sortea cada martes, jueves y sábado a través de Intralot. En esta edición se conocerá al ganador del Pozo Buenazo, que alcanzó los S/2.709.999.
Este jueves 2 de octubre se llevará a cabo un nuevo sorteo de La Kábala, la popular lotería de Intralot, con un Pozo Buenazo acumulado de S/2.709.999. Durante las próximas horas se darán a conocer los resultados, incluyendo la jugada ganadora y las combinaciones más destacadas del día. Miles de jugadores en todo el país esperan con entusiasmo este sorteo, que cada semana entrega premios y mantiene viva la ilusión de convertirse en el próximo ganador.
La Kábala EN VIVO este 2 de octubre: premios y pozo Buenazo
¿Dónde ver la transmisión de la Kábala?
El sorteo de transmisión de la Kábala se transmite por la página de Facebook de la Tinka a las 10.00 p. m. Asimismo, recuerda que puedes comprar tus boletos electrónicos hasta las 8.50 p. m.
¿Cuánto cuesta jugar 'Chau Chamba'?
El costo del sorteo 'Chau Chamba es de S/1 adicional al precio de una jugada simple de La Kábala. Ello significa que, si eliges los seis números de La Kábala, y seleccionas la opción del 'Chau Chamba', el pago total sería de S/2.
¿Dónde jugar la Kábala HOY 2 de octubre?
- Puntos de la Suerte: ubicados en tiendas y centros comerciales a nivel nacional.
- Kábala online: recarga tu cuenta y juega desde donde estés.
¿Cómo jugar La Kábala?
Participar en el sorteo de La Kábala es muy sencillo. Sigue estos pasos y prepárate para tentar a la suerte:
- Paso 1: Selecciona tu jugada ganadora eligiendo 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo ingresando a la plataforma oficial de Intralot.
- Paso 2: Opcionalmente, marca la opción 'Chau Chamba' para participar en un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números. Este sorteo te da la oportunidad de ganar S/ 5.000 mensuales netos durante 20 años.
- Paso 3: Completa tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu método de pago y ¡listo! Estarás participando en el próximo sorteo de La Kábala.
¡No olvides revisar los resultados y comprobar si eres el ganador del pozo Buenazo o del premio de 'Chau Chamba'!
