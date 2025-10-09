La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Edwin Omar Alcalde Honorio, alias 'Colorao', presunto líder de 'Los Topos de la 52', en un operativo en San Juan de Lurigancho. | composición LR

Un operativo de inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió capturar a Edwin Omar Alcalde Honorio (45), alias 'Colorao', señalado como presunto cabecilla de la banda criminal 'Los Topos de la 52', dedicada a la extorsión, sicariato y tráfico de drogas en San Juan de Lurigancho (SJL). La intervención se realizó en una vivienda de la avenida Canto Grande, donde los agentes hallaron un arma de fuego, municiones, droga y un cuaderno con anotaciones sobre cobros extorsivos a transportistas.

Según la Dirección de Inteligencia de la PNP (Dirin), el detenido se habría infiltrado como conductor en la empresa La Rojita para identificar a quienes se negaban a pagar los “cupos” exigidos. Cada chofer debía entregar 25 soles semanales. ''Este sujeto se insertaba en las empresas como conductor para conocer la logística, las rutas y los domicilios de los choferes'', explicó el coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos. Desde esa posición, organizaba cobros y amenazas contra los trabajadores.

Se infiltró como chofer para cobrar cupos

En su declaración, alias 'Colorao' reconoció ante la policía haber sido reclutado por la organización y cumplir el rol de intermediario entre los choferes y los cabecillas. ''Recolectaba plata de cupos y la entregaba a los extorsionadores'', admitió ante los agentes. El coronel Montúfar explicó que esta modalidad ''permite a las bandas infiltrarse en empresas legítimas y operar desde su propia estructura''.

Los choferes de transporte público denunciaron que esta práctica genera miedo y desconfianza dentro de las empresas. Uno de ellos relató que los delincuentes se ganan la confianza del personal y acceden a los grupos internos de comunicación, desde donde ejercen control y amenazas. ''Suponemos que los extorsionadores hacen su labor de campo para hacerse amigos o infiltran a alguien. Una vez que ingresan a los grupos de WhatsApp... ya crea una zozobra'', contó un conductor de La Rojita.

La PNP también investiga la presunta vinculación del 'Colorao' con el asesinato de un dirigente transportista ocurrido en abril, tras negarse a pagar los cupos. Además, se presume que Los Topos de la 52 mantenían conexiones con otras organizaciones dedicadas a la extorsión en distritos de Lima, e incluso habrían participado en ataques armados contra unidades de transporte que operaban sin pagar las cuotas.

Canal de ayuda

