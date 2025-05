La pandemia del Covid-19 desató una ola global de incertidumbre, miedo y búsqueda desesperada por soluciones. En ese contexto, las noticias sobre avances científicos eran recibidas con esperanza por millones de personas. Sin embargo, también se convirtió en el escenario perfecto para fraudes y desinformación. En Perú, uno de los casos más llamativos fue el de Jorge Cuyubamba, un joven peruano que aseguró trabajar en China en el desarrollo de una vacuna contra el virus, y cuyo relato se difundió ampliamente por medios locales, a partir de una entrevista con la Agencia Andina el 15 de julio de 2020.

Lo que parecía un orgullo nacional terminó siendo una gran farsa. Cuyubamba, lejos de ser un experto en biotecnología, construyó un elaborado engaño en las diversas entrevistas, señalando falsos reconocimientos y predicciones alarmantes sobre virus inexistentes como el “Covid-20” y “Covid-21”.

¿Quién era Jorge Cuyubamba?

Jorge Cuyubamba Domínguez se presentó como un talentoso peruano de 29 años que residía en China desde hacía casi una década. Según sus declaraciones, había estudiado biotecnología e ingeniería genética y formaba parte de un equipo de 80 científicos de la corporación CSPC que trabajaba en una vacuna universal contra todos los coronavirus, incluyendo el Covid-19. En canales televisivos fue presentado como un orgullo nacional que aportaba al mundo desde el corazón de Asia.

Incluso afirmaba haber trabajado para el Ministerio de Salud de Vietnam y el Centro Epidemiológico del gobierno chino. El relato estaba cuidadosamente construido, con detalles que incluían becas académicas, cargos científicos y un rol de liderazgo como jefe de un departamento especializado en análisis genético. Para reforzar su imagen, aparecía en televisión nacional vestido como un profesional de la salud.

La Agencia Andina, fuente oficial del Estado peruano, fue una de las primeras en replicar su historia, lo que dio pie a que otros medios del Perú también lo entrevistaran. Su discurso se esparció rápidamente por el país, generando admiración y al mismo tiempo temor, ya que advirtió sobre futuras cepas del virus, más mortales que el Covid-19, a las que llamó “Covid-20” y “Covid-21”.

Especialistas desmintieron historia de Jorge Cuyubamba

La verdad comenzó a salir a la luz gracias a la alerta de voces como las de la estudiante de Economía y Negocios Internacionales en University of International Business and Economics, Katty Lau Lei, quien cuestionó públicamente la veracidad del supuesto científico. Desde su cuenta de Facebook, expuso que Cuyubamba no aparecía registrado en el Colegio Médico ni en el Colegio de Biólogos del Perú. Además, indicó que su nombre no figuraba en ninguna publicación científica ni en bases de datos académicas internacionales.

Lau Lei, junto a otros colegas que prefirieron mantenerse en el anonimato, descubrió que el verdadero perfil de Jorge Cuyubamba era muy diferente: se trataba de un cineasta, estudiante de la Academia de Cine de Beijing, donde desde 2015 cursaba la carrera de Dirección y Gerencia Cinematográfica. En 2018, dirigió una película peruano-chino-mongola grabada en tres idiomas, cuyo tráiler se encuentra en el canal de YouTube Dreamix Pictures.

El reconocido periodista y escritor Hugo Coya Honores también alertó desde su cuenta de Twitter que este caso sería “uno de los mayores engaños de los últimos tiempos” en el Perú. Al revisar sus antecedentes, se hizo evidente que Cuyubamba nunca había obtenido un título médico ni científico, y que toda la narrativa se sostenía en declaraciones sin evidencia documental.

Medios que inicialmente habían replicado sus afirmaciones se vieron obligados a rectificarse. América Noticias, por ejemplo, emitió disculpas públicas por haber difundido la información sin confirmar los antecedentes del personaje.

La versión de Jorge Cuyubamba fue desmentida por especialistas. Foto: CapturaXHugoCoya.

¿Qué pasó con Jorge Cuyubamba?

Tras el escándalo, Jorge Cuyubamba desapareció del radar mediático. Aunque su cuenta de Facebook permaneció activa por un tiempo, dejó de compartir declaraciones relacionadas con temas científicos. En enero de 2024, según una publicación en la red social X (antes Twitter) por el periodista Bruno Ortiz, recibió en Trujillo un doctorado honoris causa del autodenominado Colegio Iberoamericano de Doctores y fue nombrado coordinador en China del CIDOC.