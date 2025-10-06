HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Juzgado de corrupción de funcionarios ordenó la ubicación y captura del comisario y los dos suboficiales de la comisaria del obrero por presunto delito de cohecho pasivo

Durante una audiencia de prisión preventiva, se dictó nueve meses de prisión para los imputados al hallar elementos que los vinculan con el delito en un caso de soborno.

Los hechos ocurrieron el 10 de enero de 2025, cuando los efectivos habrían condicionado la devolución de un vehículo. Fuente: Difusión.
Los hechos ocurrieron el 10 de enero de 2025, cuando los efectivos habrían condicionado la devolución de un vehículo. Fuente: Difusión.

El Juzgado Penal de Investigación Preparatoria especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios que despacha el juez Carlos Enrique Lindo Yajamanco ordenó la inmediata ubicación y captura del comisario de El Obrero Mayor PNP Francy Barzola Alvarez y los suboficiales Andy Llenque Suclupe y Richard Cherres Antón por presunto delito de cohecho pasivo en ejercicio de la función policial.

En audiencia de prisión preventiva, donde los imputados se encontraban en calidad de reos libres, que se prolongó por más de tres horas el magistrado declaró fundado el requerimiento fiscal, ordenando nueve meses de prisión preventiva, al encontrar graves elementos de convicción que los vinculan con el delito de cohecho pasivo, tanto al efectivo Cherres Antón en calidad de presunto autor y al comisario y el suboficial Llenque como cómplices.

El Juzgado Penal de Investigación Preparatoria especializado en corrupción ordena la captura del comisario Francy Barzola. Fuente: Difusión.

El Juzgado Penal de Investigación Preparatoria especializado en corrupción ordena la captura del comisario Francy Barzola. Fuente: Difusión.

Los hechos materia de investigación se realizaron el día 10 de enero del 2025, en circunstancias que se encontraban realizando un operativo a inmediaciones del lavadero “Auto Vip”, ubicado en el asentamiento José Carlos Mariátegui, lugar donde intervinieron el vehículo que contaba con una orden de captura dispuesta por el 9° Juzgado Civil Comercial de Lima, para luego internarlo en el depósito de la comisaría El Obrero.

Sin embargo, el denunciante presentó toda la documentación requerida por los efectivos policiales que acreditaban su propiedad, incluso una carta de no adeudo emitida por la entidad bancaria donde fue adquirido, a fin de efectuar la devolución, pero los imputados, persistieron en su negativa y habrían condicionado la entrega de la camioneta marca Dong Feng de color blanco, a cambio del pago de 5 mil soles.

El juzgado considera que existe sospecha fuerte para ordenar su prisión preventiva por tratarse de un delito que tiene una pena mayor a cinco años y existir peligro procesal, ya que los imputados, se hallan en calidad de reos libres.

