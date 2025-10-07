HOYSuscripcion LR Focus

Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato
Sociedad

Nuevos horarios del Metropolitano, Línea 1 y corredores por el feriado del 8 de octubre

ATU recomienda a los pasajeros tomar precauciones ante estos cambios y estará informando a través de sus canales oficiales sobre cualquier actualización.

ATU establece nuevos horario para este miércoles 8 de octubre. Foto: Composición LR
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó a todos los usuarios sobre el nuevo horario que se implementará en sus diferentes servicios de transporte público durante este miércoles 8 de octubre, en el marco del feriado por el Combate de Angamos.

Por tal motivo, ATU ha recomendado a los pasajeros a tomar precauciones por los cambios que se implementarán. La finalidad es que la ciudadanía no tenga inconvenientes o demoras en sus viajes durante este feriado.

Nuevo horario para los corredores complementarios por el feriado del 8 de octubre. Foto: ATU

ATU establece nuevos horarios por el feriado del 8 de octubre

De acuerdo con la información de ATU, el Metropolitano, Corredores complementarios, Línea 1 del Metro, Línea 2 del Metro, AeroDirecto, entre otros servicios, tendrán el siguiente horario:

  • Metropolitano: Operará con los servicios regulares A, B y C de 5 a. m. a 10 p. m., y el servicio Expreso 5:00 a. m. de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. Las rutas alimentadoras funcionarán hasta las 11:00 p. m.
  • Corredores complementarios: Atenderán de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. con sus servicios habituales.
  • Línea 1 del Metro: Operará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m. con una frecuencia de paso de trenes de cinco a 11 minutos, dependiendo de la franja horaria.
  • Línea 2 del Metro: Funcionará en su horario habitual de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.
  • AeroDirecto: Operará en sus rutas y horarios habituales.
  • Transporte regular: De 4:30 a. m. a 12:00 a. m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio.
  • Taxis autorizados: Funcionarán las 24 horas del día.

Cabe precisar que ATU informará a través de sus canales oficiales cualquier información nueva sobre el feriado de este 8 de octubre.

