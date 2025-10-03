El INEI publicó el crecimiento económico de las regiones peruanas en los primeros trimestres de 2025. | Foto: composición LR/IA

El INEI publicó el crecimiento económico de las regiones peruanas en los primeros trimestres de 2025. | Foto: composición LR/IA

La economía peruana se encamina a otro año con un crecimiento positivo registrado, aunque sigue sin ser suficiente para abordar los problemas estructurales del país. Pese a esto, en la primera mitad de 2025, una región ha crecido cerca del 30%, un dato que supera por lejos a otros departamentos, como Tacna (9,8%) y Piura (6,2%).

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Apurímac ha disparado su producción en lo que va del año. El principal motivo de su crecimiento son los buenos números que deja la minería en la región, junto a sectores clave. Sus rendimientos compensaron el mal desempeño de la industria agropecuaria.

¿Cuánto creció la región de Apurímac en 2025?

El INEI destacó que, en el primer semestre de 2025, la economía de Apurímac creció en 28,5%. La región tuvo un notable impulso gracias a la mayor extracción de minerales clave como el oro y el cobre, que aumentaron 126,2% y 66,7%, respectivamente. En este departamento se encuentran la minera Las Bambas, que trabaja en el sector cuprífero, y la mina Santa Rosa, a cargo de Korimallko Minerals, orientada al rubro aurífero.

Un factor importante para el crecimiento de Apurímac fue la mayor inversión en obras, las cuales fueron ejecutadas por los tres niveles de gobierno de la región. Sin embargo, el sector agropecuario registró una aguda caída en el segundo trimestre de 2025. El departamento de la sierra peruana cultivó menos maíz con choclo (-47,8%) por las desfavorables condiciones térmicas. Otros productos que cayeron fueron:

Grano seco (-33,6%)

Papa (-15,0%)

Maíz amiláceo (-11,4%)

Ovino (-3,7%)

Alpaca (-2,6%)

Vacuno (-1,6%)

¿Cuáles son las regiones peruanas que más crecen en 2025?

En los primeros seis meses del año, cuatro departamentos peruanos superaron el 6% de crecimiento económico. Según el INEI, el Producto Interno Bruto de Junín (9,9%), Tacna (9,8%), Piura (6,2%) y Ayacucho (6%) sobresalió en su desempeño. Así, estuvieron por encima de Lima (3,5%) y del promedio nacional (2,8%). A continuación, los principales sectores que impulsaron los datos de los cuatro departamentos peruanos con mayor crecimiento.

Junín: minería, energía y construcción. Tacna: agropecuario, construcción, energía y transporte. Piura: construcción, manufactura, agropecuario, transporte y pesca. Ayacucho: construcción, agropecuario y transporte.

Producción departamental en el primer semestre de 2025. Foto: INEI

